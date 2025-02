CTS Eventim: Rekordumsatz 2024 – Aktie auf Allzeithoch! So geht's weiter!

CTS Eventim AG & Co. KGaA hat im Geschäftsjahr 2024 ein Rekordergebnis erzielt, das auf einem dynamischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen basiert. Die vorläufigen Zahlen zeigen einen Umsatzanstieg von 19,1 % auf 2,809 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark war das Schlussquartal, das entscheidend zur Erreichung neuer Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis beitrug. Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg übertraf erneut die Erwartungen der Analysten, was sich auch positiv auf den Aktienkurs auswirkte. Am Dienstag stieg der Kurs um 4,6 % auf ein Allzeithoch von 105 Euro.

Das Ticketing-Segment erzielte 2024 einen Umsatz von 879,9 Millionen Euro, was einem Anstieg von 22,7 % entspricht. Das bereinigte EBITDA in diesem Bereich stieg um 21,1 % auf 416,5 Millionen Euro. Im Live Entertainment-Segment kletterten die Erlöse auf 1,971 Milliarden Euro, ein Plus von 17,6 %, während das bereinigte EBITDA um 24,4 % auf 125,6 Millionen Euro anstieg. Die Zahlen übertreffen die Konsensprognosen der Analysten, was das Vertrauen in die Aktie stärkt.