Stressfrei reisen: Lufthansa holt Gepäck direkt von zu Hause ab!

Die Lufthansa hat kürzlich einen neuen Service für ihre Passagiere im Raum Frankfurt eingeführt, der es ermöglicht, das Aufgabegepäck bequem von zu Hause oder dem Hotel abholen zu lassen. Der Dienst wird in Zusammenarbeit mit dem Anbieter "AirPortr" angeboten und zielt darauf ab, den Reisenden eine stressfreie Anreise zum Flughafen zu ermöglichen. Passagiere können nur mit Handgepäck zum Flughafen fahren und direkt zu den Sicherheitskontrollen gehen, während ihr aufgegebenes Gepäck am Zielort bereitgestellt wird. Der Service kann bis zu 36 Stunden vor dem Abflug für alle Ticketklassen gebucht werden, wobei die Preise bei 25 Euro beginnen und je nach Abholort und -zeit variieren. Aktuell ist das Abholgebiet auf die Rhein-Main-Neckar-Region beschränkt, mit einer möglichen Erweiterung des Services, um auch bei Ankünften zu unterstützen und möglicherweise auch in München verfügbar zu sein.

Parallel dazu plant die Lufthansa, am Flughafen München ihre eigenen Jets teilweise selbst abzufertigen. Dazu soll der Bodenverkehrsdienstleister Swissport Losch GmbH, der bereits in Zusammenarbeit mit Aeroground für die Lufthansa tätig ist, vollständig übernommen werden. Die Airline erhofft sich von dieser Maßnahme einen stabileren und zuverlässigeren Betrieb. Die rund 600 Mitarbeiter von Swissport Losch sollen langfristig in die Lufthansa integriert werden. Die Übernahme steht jedoch unter dem Vorbehalt der Lizenzvergabe und der Fusionskontrolle, da an großen Flughäfen immer mindestens zwei Abfertiger in Konkurrenz stehen müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lufthansa mit diesen Initiativen versucht, den Kundenservice zu verbessern und gleichzeitig die Effizienz ihrer Abläufe zu steigern. Der neue Gepäckservice könnte insbesondere für Geschäftsreisende und Vielflieger von großem Interesse sein, während die Übernahme von Swissport Losch die operative Kontrolle über die Bodenabfertigung stärken soll. Beide Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Strategie, um die Wettbewerbsfähigkeit der Lufthansa in einem herausfordernden Marktumfeld zu sichern und den Passagieren ein reibungsloseres Reiseerlebnis zu bieten.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 6,464EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.