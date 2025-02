Überraschender Rücktritt: NORMA Group CEO Guido Grandi verlässt das Unternehmen!

Die NORMA Group SE, ein führender Anbieter von Verbindungstechnik und Autozulieferer, steht vor einer bedeutenden personellen Veränderung. Der Vorstandsvorsitzende Guido Grandi hat am 17. Februar 2025 aufgrund strategischer Differenzen zur zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens sein Mandat niedergelegt. Dies wurde in einer offiziellen Mitteilung des Unternehmens bekannt gegeben. Grandi war seit 2018 in dieser Position und sein Rücktritt kommt überraschend, insbesondere in Anbetracht der laufenden strategischen Veränderungen innerhalb der NORMA Group.

Für die Übergangszeit von maximal einem Jahr wird Mark Wilhelms, der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende, die Rolle des CEO übernehmen. Diese Entscheidung soll eine Kontinuität in der Unternehmensführung gewährleisten, während der Aufsichtsrat nach einem geeigneten Nachfolger sucht. Kerstin Müller-Kirchhofs wird interimistisch die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden übernehmen. Beide werden ihre neuen Rollen ab dem 18. Februar 2025 antreten.