Erdgasversorgung in Deutschland: Stabilität trotz kaltem Winter und Preisdruck!

Die Erdgasversorgung in Deutschland bleibt trotz der kalten Temperaturen und sinkender Speicherstände stabil, so die Einschätzung von Experten. Sebastian Heinermann, Geschäftsführer des Speicherverbandes Ines, äußerte, dass die verbleibenden Reserven ausreichen werden, um den restlichen Winter zu überstehen. Auch die Bundesnetzagentur sieht die Gasversorgung als stabil an und schätzt die Gefahr einer angespannten Situation als gering ein.

Aktuell sind die deutschen Gasspeicher zu etwa 42 Prozent gefüllt, was einen Rückgang im Vergleich zu den über 98 Prozent Anfang November darstellt. Der gesetzlich vorgeschriebene Füllstand von 30 Prozent am 1. Februar wurde jedoch mit 56 Prozent problemlos erreicht. Der größte Speicher in Rehden verzeichnete am Montagmorgen einen Füllstand von 21 Prozent, während der EU-weite Durchschnitt bei 44 Prozent liegt. Die Gasspeicher dienen als Puffersystem, um Schwankungen im Gasverbrauch auszugleichen und werden hauptsächlich von Gas-Großhändlern genutzt.