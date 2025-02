Kovac übt scharfe Kritik: BVB-Spieler müssen sich der Presse stellen!

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat nach der 0:2-Niederlage gegen den VfL Bochum deutliche Kritik an seinen Spielern geübt. Er bemängelte, dass die enttäuschten Profis nach der Niederlage nur mit Fernsehjournalisten sprachen und sich den Fragen der Printmedien entzogen. Kovac kündigte an, dass dies in Zukunft nicht mehr toleriert werde und die Spieler sich den Nachfragen stellen müssten. Er betonte, dass dies zum Berufsleben dazugehöre und er dafür sorgen werde, dass die Kommunikation mit der Presse verbessert wird.

Trotz der sportlichen Misserfolge in der Bundesliga, wo Dortmund mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen einen der schlechtesten Starts seit über 40 Jahren hinlegte, wollte Kovac nicht zu hart mit seinen Spielern ins Gericht gehen. Er erkannte sowohl die negativen Ergebnisse als auch die positiven Aspekte im Spiel und betonte, dass ein weiteres „Draufhauen“ niemandem helfen würde. Während die Bundesliga-Leistungen hinter den Erwartungen zurückbleiben, steht das Team in der Champions League nach einem 3:0 im Hinspiel gegen Sporting Lissabon vor dem Einzug ins Achtelfinale.