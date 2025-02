PNE übertrifft Erwartungen: Aktie springt um 7% nach positiven Geschäftszahlen!

Der Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE hat im vergangenen Jahr seine eigenen Ergebniserwartungen voraussichtlich übertroffen. Laut vorläufigen Zahlen wird der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 60 und 70 Millionen Euro liegen, während das Unternehmen ursprünglich mit 40 bis 50 Millionen Euro gerechnet hatte. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem EBITDA von etwa 47 Millionen Euro kalkuliert. Diese positive Entwicklung ist auf über den Erwartungen liegende Ergebnisse in den Bereichen Stromerzeugung, Services und Projektverkäufe zurückzuführen. Die endgültigen Geschäftszahlen für 2024 will PNE am 27. März veröffentlichen.

Die Anleger reagierten erfreut auf die Nachrichten, was zu einem Anstieg der PNE-Aktie um 7 Prozent auf der Handelsplattform Tradegate führte. Für das laufende Jahr plant PNE, das operative Ergebnis weiter zu steigern. Für 2025 wird ein EBITDA zwischen 70 und 110 Millionen Euro angestrebt, was die Erwartungen der Analysten übertrifft. Der Anstieg der Aktie setzte sich fort, nachdem sie zunächst um bis zu 8 Prozent gestiegen war, und lag zuletzt noch 3 Prozent im Plus.