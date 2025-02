Delivery Hero im Sinkflug: Analysten warnen vor härterem Wettbewerb!

Die Aktien von Delivery Hero erlebten am Mittwoch einen deutlichen Rückgang, nachdem die Citigroup eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen hatte. Die Aktie des Essenslieferdienstes fiel um 6,7 Prozent auf 29,28 Euro, was einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu einem Anstieg von rund 36 Prozent seit dem Fünf-Monats-Tief Anfang Februar darstellt. Analystin Monique Pollard von der Citigroup senkte die Einstufung von "Neutral" auf "Sell" und reduzierte das Kursziel von 28 auf 26 Euro. Sie begründete dies mit dem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld, das die Gewinnmargen von Delivery Hero unter Druck setzen könnte.

Ein zentraler Punkt in Pollards Analyse ist die aggressive Expansion der Plattform Keeta des chinesischen Unternehmens Meituan in Saudi-Arabien. Seit ihrem Start im September 2024 hat Keeta signifikante Marktanteile gewonnen und gehört mittlerweile zu den am häufigsten heruntergeladenen Apps in dem Land. Pollard warnt, dass Meituan möglicherweise auch in andere Märkte im Nahen Osten und Nordafrika expandieren könnte, was die langfristigen Margen von Delivery Hero in einem seiner profitabelsten Märkte belasten würde.