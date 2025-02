Am Montag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen deutlich nach, was auf die steigenden Erwartungen höherer Verteidigungsausgaben zurückzuführen ist. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, fiel am Vormittag um 0,56 Prozent auf 132,09 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,49 Prozent anstieg. Diese Entwicklung ist nicht nur auf nationale Faktoren zurückzuführen, sondern auch auf die geopolitischen Spannungen, die durch die Sicherheitskonferenz in München verstärkt wurden. Die Volkswirte der Dekabank wiesen darauf hin, dass die Äußerungen von US-Vizepräsident Vance und der Ausschluss Europas von den amerikanisch-russischen Verhandlungen zur Ukraine die Notwendigkeit höherer Verteidigungsausgaben in der EU unterstreichen.

Am Nachmittag kam es in Paris zu einem Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs, die eine gemeinsame Position zu den US-Plänen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine suchen wollten. Die Frage der Finanzierung dieser höheren Verteidigungsausgaben wird voraussichtlich auch die Renditeniveau beeinflussen. In der Eurozone und den USA standen keine bedeutenden Konjunkturdaten auf der Agenda, was dazu führte, dass die Märkte weiterhin auf politische Entwicklungen fokussiert blieben.