Euro unter Druck: Geopolitik und Haushaltsdisziplin belasten den Kurs

Experten der Dekabank warnen, dass die veränderte Sicherheitslage in Europa langfristig zu einer Lockerung der Haushaltsdisziplin in der Eurozone führen könnte. Diese politischen Herausforderungen könnten den Eurokurs belasten. Trotz besser als erwarteter Konjunkturdaten aus Deutschland, die eine Verbesserung der Konjunkturerwartungen zeigten, blieb der Einfluss auf den Devisenmarkt begrenzt. ZEW-Präsident Achim Wambach kommentierte, dass die Hoffnungen auf eine handlungsfähige neue Bundesregierung den Optimismus unter den Finanzexperten gesteigert hätten.

Am Dienstag verzeichnete der Euro einen leichten Rückgang und wurde im New Yorker Handel bei 1,0449 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0447 US-Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zum Montag darstellt, als der Kurs bei 1,0473 US-Dollar lag. Der Dollar kostete somit 0,9572 Euro. Der Devisenmarkt wird derzeit stark von geopolitischen Entwicklungen beeinflusst, insbesondere durch die Gespräche zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und dem US-Kollegen Marco Rubio über den Ukraine-Konflikt. Während die USA von "hochrangigen Teams" sprachen, die an einer Lösung arbeiten, gab es keine Bestätigung für ein Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands.

Am Montag blieb der Eurokurs stabil und wurde bei 1,0482 US-Dollar gehandelt, was auf einen impulsarmen Wochenauftakt hindeutet. Aufgrund eines Feiertags in den USA waren die Märkte dort geschlossen, was ebenfalls zu einer geringeren Marktbewegung beitrug. In der Vorwoche hatten Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs den Euro gestärkt.

Am Dienstag setzte sich der Abwärtstrend des Euro fort, der im frühen Handel bei 1,0455 US-Dollar lag. Experten der Landesbank Helaba stellten fest, dass der Euro von sicherheitspolitischen Bedenken weitgehend unbeeindruckt blieb. Die Münchner Sicherheitskonferenz verdeutlichte, dass europäische Staaten sich in sicherheitspolitischen Fragen weniger auf die USA verlassen können.

Am Mittwoch erholte sich der Euro nach zwei Tagen mit Verlusten und wurde wieder bei 1,0455 US-Dollar gehandelt. Die Drohung der neuen US-Regierung mit Zöllen auf Autoimporte belastete den Euro zunächst nicht stark. Die Geldpolitik der USA rückte in den Fokus der Anleger, insbesondere die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Zinssitzung der US-Notenbank Fed.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 1,043USD auf Forex (20. Februar 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.