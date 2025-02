Hypoport überrascht: Deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum bis 2025!

Der Finanzdienstleister Hypoport hat am Mittwochabend seine Prognosen für die kommenden Jahre veröffentlicht und rechnet sowohl für 2024 als auch für 2025 mit einem deutlichen Wachstum bei Umsatz und Gewinn. Für das Jahr 2025 erwartet das Unternehmen Erlöse von mindestens 640 Millionen Euro, während Analysten bislang nur mit etwa 510 Millionen Euro gerechnet hatten. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll zwischen 30 und 36 Millionen Euro liegen, was den Erwartungen der Experten von rund 34 Millionen Euro entspricht.

Aufgrund von Änderungen in der Bilanzierung sind die Zahlen für 2024 jedoch nicht direkt mit den Analystenschätzungen vergleichbar. Hypoport hat beschlossen, den Umsatz des Tochterunternehmens Starpool Finanz GmbH rückwirkend von einer Netto- auf eine Bruttoausweisung umzustellen. Dies führt zu einer Erhöhung des Konzernumsatzes um etwa 130 Millionen Euro für 2023 und um 100 Millionen Euro für 2024, ohne dass sich dies auf den Rohertrag oder das EBIT auswirkt. Eine Korrektur der Umsatzabgrenzung bei Starpool bringt zudem eine rückwirkende Erhöhung des Umsatzes, Rohertrags und EBIT um 1 Million Euro für 2023 mit sich.

Die Anleger reagierten erfreut auf die positiven Aussichten, was zu einem Anstieg der Hypoport-Aktie um 8 Prozent auf der Handelsplattform Tradegate führte. Der Vorstand plant, die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 am 10. März 2025 und den vollständigen Geschäftsbericht am 24. März 2025 zu veröffentlichen. Die vorliegenden Geschäftszahlen müssen noch von einem Wirtschaftsprüfer testiert und vom Aufsichtsrat genehmigt werden.

Insgesamt zeigt Hypoport eine optimistische Perspektive für die kommenden Jahre, gestützt durch eine starke Marktposition im Bereich der Immobilienfinanzierung und eine klare Wachstumsstrategie.

