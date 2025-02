SAF-Holland: Umsatzrückgang von 18% – Wie geht es 2025 weiter?

SAF-Holland, ein führender Zulieferer von Nutzfahrzeugkomponenten, hat im vierten Quartal 2024 einen signifikanten Umsatzrückgang von nahezu 18 Prozent auf 424 Millionen Euro verzeichnet. Dies wurde am Mittwoch in Bessenbach bekannt gegeben. Die bereinigte EBIT-Marge betrug 10,4 Prozent. Der Rückgang ist auf eine schwache Nachfrage im Erstausrüstergeschäft zurückzuführen, insbesondere in den Regionen EMEA und Amerika.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 meldete SAF-Holland einen Umsatz von rund 1,88 Milliarden Euro, was einem Rückgang von knapp 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich jedoch um 0,5 Prozentpunkte auf 10,1 Prozent. Diese positive Entwicklung wurde durch Sparmaßnahmen, einen höheren Anteil am stabileren Ersatzteilgeschäft und Synergien aus der Übernahme von Haldex unterstützt.