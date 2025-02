ALSO Holding AG: Rekordzahlen und Dividendenerhöhung – Zukunftsstrategien im Fokus!

Die ALSO Holding AG hat am 18. Februar 2025 ihre erfreulichen Geschäftsergebnisse für das Jahr 2024 veröffentlicht und gleichzeitig eine Dividendenerhöhung vorgeschlagen, die die 13. in Folge wäre. Das Unternehmen, das als einer der führenden Technologie-Provider in der ITK-Industrie gilt, verzeichnete ein EBITDA von 234,1 Millionen Euro und einen Return on Capital Employed (ROCE) von 29,6 Prozent. Besonders hervorzuheben ist der Rekord-Cashbestand von 730,9 Millionen Euro, der die solide finanzielle Basis des Unternehmens unterstreicht.

Ein wesentlicher Treiber des Wachstums war das Umsatzplus im Cloud-Segment, das um 31 Prozent auf 1.133 Millionen Euro stieg. Die Anzahl der einzigartigen Nutzer erhöhte sich auf 4,4 Millionen, was auf eine erfolgreiche Monetarisierung hinweist. Das Unternehmen sieht in der Erhöhung des „Share of Wallets“ erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum. Die langfristige Strategie von ALSO, die auf einem nachhaltig aufgebauten Ökosystem basiert, zeigt sich in der bewährten MORE-Strategie (Maintain, Optimize, Reinvent, Enhance), die nun durch die neue WIN-Strategie (Watch, Identify, Navigate) ergänzt wird.