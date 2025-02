Philips-Aktien im Sturzflug: Analysten warnen vor China-Risiken!

Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien von Philips auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro eingestuft, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal 2024 weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten hat. Analyst Hassan Al-Wakeel hebt den positiven Auftragszuwachs im Bereich Diagnosis and Treatment (D&T) hervor, der voraussichtlich gut am Markt ankommen wird. Trotz dieser positiven Einschätzung haben Sorgen um das Wachstum in China die Aktien von Philips am Mittwoch um fast 13 Prozent auf 23,60 Euro fallen lassen, was dem Niveau von Mitte Dezember 2024 entspricht.

Analysten von Bernstein Research äußern sich ebenfalls besorgt über die Nachfrage in China, die als signifikanter Gegenwind für das Wachstum des Unternehmens angesehen wird. Analyst David Adlington von JPMorgan beschreibt die Umsatzentwicklung als schwierig und weist darauf hin, dass der Ausblick für 2025 eine leichte Korrektur der Markterwartungen erfordere. Der Kursrutsch hat das Chartbild für Philips-Aktien negativ beeinflusst, da die Papiere unter alle wichtigen Durchschnittslinien gefallen sind, was von charttechnisch orientierten Anlegern als potenzielles Verkaufssignal gewertet wird.