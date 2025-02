Baader Bank ernennt neuen Risikovorstand: Wachstumskurs im Fokus!

Die Baader Bank AG hat am 17. Februar 2025 bekannt gegeben, dass sie ihren Vorstand erweitert. Herr Martin Zoller wurde vom Aufsichtsrat zum neuen Risikovorstand (CRO) ernannt und wird seine Position am 1. März 2025 antreten. Mit dieser Ernennung wird der Vorstand der Baader Bank auf drei Mitglieder anwachsen. Zoller bringt über 20 Jahre Erfahrung im Banking und Wertpapiergeschäft mit, insbesondere im Risikomanagement, und hat zuvor in führenden Positionen bei renommierten Finanzinstituten wie der Deutschen Börse, Clearstream und HSBC gearbeitet. Zuletzt war er Risikovorstand bei der FNZ Group und der Deutschen WertpapierService Bank AG.

In einer weiteren Mitteilung vom 19. Februar 2025 informierte die Baader Bank darüber, dass sie ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 übertroffen hat. Ursprünglich hatte die Bank ein Konzernjahresergebnis vor Steuern in einer Bandbreite von 25 bis 32 Millionen Euro erwartet. Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Zahlen wird das Ergebnis voraussichtlich bei rund 40 Millionen Euro liegen, was deutlich über den ursprünglichen Erwartungen liegt. Die detaillierten vorläufigen Zahlen werden am 27. Februar 2025 veröffentlicht, während die endgültigen und geprüften Zahlen für den 27. März 2025 angekündigt sind.

Die Baader Bank gilt als einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Sie bietet eine hochleistungsfähige Plattform, die Handel und Banking unter einem Dach vereint und einen sicheren, automatisierten und skalierbaren Zugang zum Kapitalmarkt ermöglicht. Mit etwa 550 Mitarbeitern hat die Bank ihren Sitz in Unterschleißheim bei München und ist in verschiedenen Bereichen wie Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

Diese personellen Veränderungen und die positive Geschäftsentwicklung unterstreichen die strategischen Ambitionen der Baader Bank, ihre Marktposition weiter auszubauen und ihre Dienstleistungen zu optimieren.

Die Baader Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,42EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.