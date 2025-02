HHLA überrascht mit starkem Wachstum: EBIT steigt um 22,7% trotz Krise!

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im Geschäftsjahr 2024 trotz einer schwachen Konjunktur eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnet. Nach vorläufigen Zahlen stieg das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 22,7 Prozent auf 134 Millionen Euro, während der Konzernjahresüberschuss auf 33 Millionen Euro anwuchs, verglichen mit 20 Millionen Euro im Vorjahr. Der Konzernumsatz erhöhte sich um 10,5 Prozent auf 1,598 Milliarden Euro.

Der Containerumschlag an den Seehafenterminals der HHLA wuchs um 0,9 Prozent auf rund 5,97 Millionen TEU (Twenty-foot Equivalent Units). In Hamburg selbst lag der Umschlag an den drei HHLA-Terminals Altenwerder, Burchardkai und Tollerort nahezu auf Vorjahresniveau mit 5,686 Millionen TEU. Deutlich besser entwickelte sich jedoch das Intermodal-Segment, wo der Containertransport mit Bahn und Lastwagen um 11,6 Prozent auf fast 1,79 Millionen TEU zulegte.