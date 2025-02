Primary Hydrogen Corp. enthüllt 2025-Plan zur Erschließung von Wasserstoff

Der Explorationsplan gliedert sich in vier Phasen. In der ersten Phase, die im ersten und zweiten Quartal 2025 stattfinden soll, werden Fernerkundungsstudien durchgeführt. Hierbei kommen Satellitenbilder und luftgestützte Hyperspektralanalysen zum Einsatz, um Wasserstoffanomalien zu identifizieren und die Zielauswahl zu optimieren.

Primary Hydrogen Corp., ein führendes Unternehmen in der Erschließung natürlicher Wasserstoffressourcen, hat am 18. Februar 2025 einen umfassenden Explorationsplan für das Jahr 2025 vorgestellt. Ziel des Programms ist es, das Potenzial Kanadas für natürliche Wasserstoffvorkommen zu identifizieren und zu nutzen. Das Unternehmen plant, modernste Technologien einzusetzen, um die Effizienz und Genauigkeit der Exploration zu steigern.

In der zweiten Phase, die im zweiten und dritten Quartal 2025 erfolgt, wird ein bodengestütztes Feldprogramm initiiert. Auf Basis der Erkenntnisse aus den Fernerkundungen werden Oberflächenproben entnommen und geologische Kartierungen durchgeführt. Diese Phase zielt darauf ab, die Fernerkundungsdaten zu validieren und geochemische Indikatoren zu analysieren.

Die dritte Phase, die im dritten Quartal 2025 stattfindet, konzentriert sich auf geophysikalische Messungen. Diese sollen helfen, unterirdische Strukturen zu bewerten und potenzielle Wasserstoffanreicherungen zu identifizieren. Die Ergebnisse dieser Messungen werden auch zur Priorisierung von Bohrzielen verwendet.

In der vierten Phase, ebenfalls im dritten Quartal 2025, wird Primary erweiterte Probenahmen vor Ort durchführen. Hierbei liegt der Fokus auf der Entnahme von Bodengasproben, um die Wasserstoffbildungsraten besser zu verstehen und die Ressourcencharakterisierung zu verbessern.

Peter Lauder, VP of Exploration bei Primary, betont, dass dieses Programm ein entscheidender Schritt zur Kartierung des natürlichen Wasserstoffpotenzials Kanadas sei. Das Unternehmen verfolgt dabei verantwortungsvolle Explorationspraktiken und plant, aktiv mit Stakeholdern, lokalen Gemeinden und Industriepartnern zusammenzuarbeiten.

Primary Hydrogen Corp. besitzt ein umfangreiches Portfolio an Konzessionsgebieten in Kanada, darunter Projekte in Ontario, Labrador, Neufundland und British Columbia. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Pionierarbeit im Bereich des natürlichen Wasserstoffs zu leisten und nachhaltige Energielösungen zu entwickeln.

Insgesamt zeigt der Explorationsplan von Primary Hydrogen Corp. das Engagement des Unternehmens, die Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben und die natürlichen Ressourcen Kanadas verantwortungsvoll zu erschließen.

