Indus Holding mit Gewinnrückgang in 2024

Und @Nicht alles was hinkt, ist ein VergleichIch denke, man kann Indus mit MBB und Mutares nicht wirklich vergleichen.MBB hat in den letzten Jahren nicht unwesentliche Teile der (Sehr deutlich geringeren Anzahl der gehaltenen Beteiligungen) an die Börse gebracht (Aumann und Vorwerk) und damit natürlich ordentlich Geld in die Kassen gespült.Geld auf der Bank finde ich allerdings angesichts der niedrigen Verzinsung nur dann sinnvoll, wenn man es kurzfristig braucht. Sonst ist es totes Kapital.Man könnte bei MBB ja auch fragen, warum man das Geld nicht investiert, zumal MBB ja tatsächlich nur eine Handvoll Beteiligungen hat.Dagegen ist Indus grundsätzlich nicht daran interessiert, die eigenen Beteiligungen zu veräußern oder Teile davon an die Börse zu bringen. Man hat also üblicherweise keine Exitstrategie.Indus hat sich sehr lange als reine Kapitalholding gesehen - also im Grunde nur Unternehmen gekauft und die dann in Ruhe und ohne größeren Einfluss zu nehmen, arbeiten lassen.Das hat man erst kürzlich geändert (wie gesagt) und will die Unternehmen nun etwas enger führen. Indus organisiert zu bestimmten Themen (z.B. Wasserstoff) den Austausch zwischen den Beteiligungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Zudem (auch das hatte ich schon erwähnt) gibt es Zuschüsse von Indus für die einzelnen Beteiligungen für Innovationsprojekte.Aber nochmal: Es gibt keine Exitstrategie.Was Mutares angeht, sind die beiden Geschäftsmodelle mMn ebenfalls nicht vergleichbar. Mutares kauft mWn Firmen auf, die in großen Schwierigkeiten stecken, saniert diese im Idealfall und beabsichtigt dann einen Verkauf. Auch hier wieder: Das Geschäftsmodell ist streng auf Exit ausgelegt (mMn noch deutlicher als bei MBB). Das ist mMn deutlich risikoreicher als die "buy, develop und hold-Strategie" der Indus. Falls es gut geht, hat man dafür aber auch einen höheren Hebel, falls es nicht gelingt, genügend Exits hinzubekommen wird es schwierig für das Geschäftsmodell.Letztendlich muss jeder selbst wissen, welche Strategie er/sie bevorzugt. Für mich ist Indus ein ziemlich sicheres Invest mit relativ wenig Risiko, weil man keine Sanierungsfälle kauft (dass man das Thema auch nicht beherrscht, haben ja die vergeblichen Versuche, die schwächelnden Fahrzeughersteller in Eigenregie zu sanieren, leider eindrucksvoll gezeigt) und man muss auch seine Beteiligungen nicht (wie auch immer) aufhübschen, um sie teuer loszuwerden.Wie gesagt: Es muss jeder selbst wissen, ob er lieber Äpfel mag oder doch eher Birnen. Nur vergleichen kann man die beiden mMn nicht wirklich.