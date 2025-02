123fahrschule SE: 3,4 Mio. Euro für Wachstum und neue Fahrschulangebote!

Die Platzierung der Teilschuldverschreibungen generiert einen Bruttoemissionserlös von etwa 3,4 Millionen Euro, wovon rund 2,4 Millionen Euro unmittelbar nach der Platzierung zur Verfügung stehen. Der verbleibende Betrag von etwa 1 Million Euro wird bis spätestens zum 31. August 2025 erwartet. Die Mittel sollen zur Finanzierung des Umsatz- und Ertragswachstums der Gesellschaft verwendet werden, insbesondere für Investitionen in die Einführung gesetzlich anerkannter Fahrschulangebote, die den Einsatz von Fahrsimulatoren und Online-Unterricht in der theoretischen Ausbildung umfassen.

Die 123fahrschule SE hat am 17. Februar 2025 die Ergebnisse ihrer am 26. Januar 2025 beschlossenen Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen bekannt gegeben. Diese Wandelschuldverschreibungen, die mit einem Zinssatz von 7,5 % p.a. ausgestattet sind, wurden vollständig von bestehenden Aktionären und institutionellen Investoren zu einem Preis von 3,30 Euro pro Teilschuldverschreibung gezeichnet. Insgesamt wurden 1.027.723 Teilschuldverschreibungen im Nominalbetrag von bis zu 3.391.485,90 Euro ausgegeben.

Die 123fahrschule SE plant, ihre bestehenden Filialen an die neuen gesetzlichen Anforderungen anzupassen, die im ersten Quartal 2026 in Kraft treten sollen. Ein zentrales Projekt ist das "Projekt FIT", das eine Integration von Theorie und praktischer Ausbildung über Simulatoren vorsieht. Dies soll nicht nur die Lernzeit für Fahrschüler reduzieren, sondern auch die Kosten für den Führerscheinerwerb senken, was der Gesellschaft helfen könnte, Marktanteile in wichtigen Regionen wie Berlin, Hamburg und Köln zu gewinnen.

Zusätzlich zu den neuen Wandelschuldverschreibungen hat die Gesellschaft bereits die Mittel aus einer vorherigen Kapitalerhöhung genutzt, um drei neue Standorte zu eröffnen, mit dem Ziel, bis Juli 2025 insgesamt 17 neue Standorte zu etablieren. Diese Expansion wird als strategisch wichtig erachtet, um die Marktpräsenz zu stärken und von den bevorstehenden gesetzlichen Änderungen zu profitieren.

Analysten der NuWays AG haben die Aktie der 123fahrschule SE mit "BUY" eingestuft und ein Kursziel von 7,20 Euro für die nächsten 12 Monate festgelegt. Die positive Bewertung basiert auf der Erwartung eines signifikanten Wachstums und einer Verbesserung der Gewinnmargen durch die bevorstehenden Veränderungen im Bildungssektor.

Die 123fahrschule Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,56EUR auf Frankfurt (19. Februar 2025, 17:20 Uhr) gehandelt.