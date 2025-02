Kobrea Exploration: Strategische Kupferprojekte in Argentinien im Fokus!

Kobrea Exploration Corp. hat ein Update zur Optionsvereinbarung für seine argentinischen Konzessionsgebiete, die als "Western Malargüe Copper Projects" bekannt sind, veröffentlicht. Diese Vereinbarung, die am 14. August 2024 unterzeichnet wurde, ermöglicht es Kobrea, 100 % der Anteile an sieben Projekten in der Provinz Mendoza zu erwerben, die eine Gesamtfläche von 733 km² abdecken. Die Projekte gelten als vielversprechend für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten.

Das Unternehmen hat nun die nächste Zahlung im Rahmen dieser Vereinbarung geleistet, die sich aus einer Barzahlung von 187.500 USD und 70.000 Stammaktien zusammensetzt. Diese Zahlung stellt den ersten Teil der zweiten Zahlung dar, die über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 6.760.000 USD und 3.500.000 Stammaktien an die Optionsgeber vorsieht. Die Projekte sind mit einer Lizenzgebühr von 1,5 % zugunsten der Optionsgeber belegt.