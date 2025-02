Trump hat bereits Zölle auf Stahl und Aluminium eingeführt und droht nun mit einer Erhöhung der Zölle auf Autos auf bis zu 25 Prozent. Diese Maßnahmen könnten die ohnehin angeschlagene deutsche Automobilindustrie erheblich treffen, da die USA der wichtigste Handelspartner Deutschlands sind. Laut Experten könnte ein eskalierender Handelskonflikt bis zu 300.000 Arbeitsplätze in Deutschland kosten und die Exporte in die USA erstmals seit Jahren zurückgehen lassen.

Im Jahr 2024 haben die USA Deutschland als wichtigsten Handelspartner überholt, mit einem Handelsvolumen von 252,8 Milliarden Euro. Dies übertrifft die Handelsbeziehungen zu China, die auf 246,3 Milliarden Euro sanken. Die deutschen Exporte in die USA beliefen sich auf 161,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dennoch ist die deutsche Wirtschaft bereits in den letzten zwei Jahren geschrumpft, und für 2024 wird nur ein minimales Wachstum erwartet.

Zusätzlich könnte eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 1 Prozent des BIP, finanziert durch neue Schulden, bis zu 200.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Diese Maßnahmen könnten zwar kurzfristig positive Effekte haben, doch die langfristigen Risiken durch die Zollpolitik der USA bleiben bestehen. Der Verband der Automobilindustrie und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnen vor einer möglichen Zollspirale und fordern Verhandlungen, um die Zölle abzuwenden.

