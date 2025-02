In einem aktuellen Interview hat die AfD-Chefin Alice Weidel ihre Kindheit auf dem Land hervorgehoben und betont, wie prägend diese für ihre Werte und Überzeugungen war. Aufgewachsen in Harsewinkel, Westfalen, schilderte sie, wie sie mit ihren Geschwistern und einem Hund in einem behüteten Umfeld lebte, in dem auch Kaninchen und gelegentlich Hühner Teil des Alltags waren. Weidel erinnerte sich daran, mit dem Fahrrad zur Milchabholung zu fahren, was sie als eine wertvolle Erfahrung ansieht. Diese ländliche Herkunft hat sie auch in einem Doppel-Interview mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban thematisiert, wo sie die Robustheit und die dörflichen Werte, die sie mit ihrer Kindheit verbindet, unterstrich. Weidel betont, dass es wichtig sei, die eigene Kultur und Werte vor fremden Einflüssen zu schützen.

Parallel zu Weidels Aussagen berichtet die europäische Molkereigenossenschaft Arla von einem positiven Geschäftsausblick für 2024. Mit Hauptsitz in Viby, Dänemark, und einem bedeutenden Werk in Pronsfeld, Rheinland-Pfalz, meldet Arla ein Umsatzwachstum von 13,7 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf 13,8 Milliarden Euro für 2024. Auch der Gewinn steigt von 380 Millionen Euro auf 401 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung ermöglicht es Arla, die höchste Nachzahlung an die Landwirte in der Unternehmensgeschichte vorzuschlagen, mit einer Erhöhung um 2,2 Cent je Kilogramm gelieferter Milch. Der durchschnittliche Preis für konventionelle Milch in Deutschland wird für 2024 auf 49,64 Cent pro Kilogramm festgelegt, was eine Steigerung von über drei Cent im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Arla betreibt in Deutschland zwei große Milchwerke und gehört zu den Top fünf Unternehmen in der Molkereibranche. Die positiven Geschäftszahlen und die Erhöhung der Milchpreise sind ein Zeichen für die Stabilität und das Wachstum der Molkereiwirtschaft in Deutschland, was sowohl für die Landwirte als auch für die Verbraucher von Bedeutung ist. Die Kombination aus Weidels ländlichen Wurzeln und Arlas wirtschaftlichem Erfolg spiegelt die Verknüpfung von Tradition und modernem Unternehmertum in der deutschen Agrarwirtschaft wider.

Milch wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 20,34USD auf CME (05. Februar 2025, 22:19 Uhr) gehandelt.