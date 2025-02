Jost Werke SE: Trotz Umsatzrückgang – Optimismus nach Hyva-Übernahme!

Vorstandschef Joachim Dürr äußerte sich zuversichtlich und betonte, dass Jost gut aufgestellt sei, um in den kommenden Jahren zu wachsen. Die Übernahme von Hyva, einem führenden Anbieter von Hydrauliklösungen mit einem Marktanteil von über 40 Prozent bei Frontkippzylindern, wird als strategischer Schritt angesehen, um die Marktpräsenz zu stärken. Hyva ist in 110 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter.

Die allgemeine Marktsituation blieb jedoch herausfordernd, insbesondere in Europa und Nordamerika, wo die Produktion von Lkw und Anhängern im Laufe des Jahres weiter zurückging. Auch in der Region Asien-Pazifik war die Nachfrage schwach, was teilweise auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in China zurückzuführen ist. Die sinkenden Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse und hohe Zinsen führten dazu, dass Landwirte weniger bereit waren, in neue Traktoren zu investieren.

Trotz des Umsatzrückgangs konnte Jost seine EBITDA-Marge stabil bei 13,9 Prozent halten, was auf Effizienzsteigerungen und Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Der Free Cashflow stieg leicht auf 115 Millionen Euro, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet, und die vorläufigen Ergebnisse lagen im Rahmen der Erwartungen.

Für 2025 erwartet Jost eine Verbesserung im zweiten Halbjahr, unterstützt durch die Übernahme von Hyva und eine mögliche zyklische Erholung. Der endgültige Ausblick für das neue Jahr wird am 26. März 2025 veröffentlicht, zusammen mit den geprüften Jahreszahlen und dem Dividendenvorschlag.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 49,60EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.