OC Oerlikon: Neuer Verwaltungsrat und COO für strategische Transformation!

OC Oerlikon hat am 18. Februar 2025 bedeutende Änderungen im Verwaltungsrat angekündigt, die im Rahmen der Generalversammlung am 1. April 2025 zur Abstimmung stehen. Dr. Stefan Brupbacher, Marco Musetti und Dr. Eveline Steinberger wurden als neue Mitglieder nominiert, um die ausscheidenden Mitglieder Irina Matveeva, Gerhard Pegam und Zhenguo Yao zu ersetzen. Die anderen aktuellen Mitglieder, darunter Prof. Dr. Michael Süss und Paul Adams, werden zur Wiederwahl antreten. Diese Veränderungen sind Teil der langfristigen Nachfolgeplanung und unterstützen die strategische Transformation von Oerlikon zu einem führenden Anbieter von Oberflächentechnologien.

Zusätzlich wurde Dirk Linzmeier zum Chief Operating Officer (COO) ernannt, um den Generationswechsel in der operativen Unternehmensführung voranzutreiben. Linzmeier, der zuvor CEO von TTTech Auto war, wird die Verantwortung für den Bereich Oberflächenlösungen übernehmen und direkt an Executive Chairman Michael Süss berichten. Er tritt die Nachfolge von Markus Tacke an, der bis Ende 2025 als strategischer Berater bleibt.

In der gleichen Mitteilung präsentierte Oerlikon auch die Jahresergebnisse für 2024. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte das Unternehmen eine starke operative Profitabilität aufrechterhalten. Der Umsatz betrug 2,372 Milliarden CHF, was einem Rückgang von 11,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das operative EBITDA belief sich auf 393 Millionen CHF, mit einer stabilen EBITDA-Marge von 16,6 %. Der Konzerngewinn stieg jedoch auf 72 Millionen CHF, was einem Anstieg von 209,6 % entspricht.

Für 2025 erwartet Oerlikon eine stabile Umsatzentwicklung und eine operative EBITDA-Marge von rund 15,5 %. Die strategische Fokussierung auf Oberflächentechnologien und die geplante Abspaltung des Chemiefasergeschäfts unter dem Namen Barmag sollen dazu beitragen, den Unternehmenswert zu steigern und die Marktposition zu festigen.

Die OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 4,392EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.