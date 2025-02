Continental streicht 3.000 Jobs: Was bedeutet das für die Zukunft der Arbeit?

Der Automobilzulieferer Continental plant, bis Ende 2026 insgesamt 3.000 Stellen in seiner Automotive-Sparte abzubauen, wobei knapp die Hälfte der Entlassungen in Deutschland erfolgen wird. Besonders betroffen sind die Standorte in Hessen und Bayern, während der Standort Nürnberg vollständig geschlossen werden soll. Diese Entscheidung wurde am Dienstag bekannt gegeben und ist Teil einer umfassenderen Strategie des Unternehmens, um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen.

Trotz des bestehenden Fachkräftemangels zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, dass viele Arbeitnehmer vorzeitig in den Ruhestand gehen möchten. Laut der Umfrage, die im Januar unter 2.000 Personen im Alter von 18 bis 67 Jahren durchgeführt wurde, haben 27 Prozent der Befragten den Wunsch, vorzeitig aus dem Arbeitsleben auszuscheiden. Im Gegensatz dazu gaben 62 Prozent an, erst mit Erreichen des Rentenalters in den Ruhestand gehen zu wollen. Die Umfrage zeigt auch, dass eine höhere Bezahlung (51 Prozent) der wichtigste Anreiz wäre, um Arbeitnehmer länger im Job zu halten. Weitere Wünsche der Befragten umfassen flexiblere Arbeitszeiten (38 Prozent), Steuervorteile (34 Prozent) sowie mehr Urlaub und Freizeit (29 Prozent).