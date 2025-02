AMAG: Wechsel im Aufsichtsrat und starke Geschäftszahlen für 2024!

Die AMAG Austria Metall AG hat bekannt gegeben, dass der Aufsichtsratsvorsitzende DI Herbert Ortner mit Ablauf der 14. ordentlichen Hauptversammlung am 15. April 2025 aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Ortner, der seit 2018 Mitglied und seit 2019 Vorsitzender des Aufsichtsrates ist, hat aus persönlichen Gründen entschieden, nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. In seiner Abschiedserklärung dankte er dem Vorstand und den Aufsichtsratsmitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit, die von Ehrlichkeit und Wertschätzung geprägt war. Ortner hebt hervor, dass die AMAG in seiner Amtszeit mehrere Umsatz- und Ergebnisrekorde erzielt hat und äußert Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

In einem weiteren Schritt hat die AMAG auch ihre Geschäftsergebnisse für das Jahr 2024 veröffentlicht. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds in Europa konnte das Unternehmen Umsatzerlöse von 1.448,8 Millionen Euro erzielen, was nahezu dem Vorjahresniveau entspricht. Das EBITDA lag bei 179,2 Millionen Euro, was am oberen Ende der kommunizierten Bandbreite liegt. Das Ergebnis nach Ertragsteuern betrug 43,2 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug 119 Millionen Euro.

Für das Jahr 2025 erwartet die AMAG ein verhaltenes wirtschaftliches Umfeld, insbesondere in Europa, und sieht sich mit Unsicherheiten aufgrund handelspolitischer Maßnahmen konfrontiert. Dennoch wird ein Anstieg der Nachfrage nach Aluminiumwalzprodukten prognostiziert. Die AMAG plant, ihre breite Aufstellung und Flexibilität zu nutzen, um auf die Marktanforderungen zu reagieren. Ein Dividendenvorschlag von 1,20 Euro je Aktie wurde ebenfalls angekündigt, was einer Dividendenrendite von rund 5,0 % entspricht.

Die AMAG Austria Metall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 24,25EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.