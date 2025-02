Future Fuels sichert sich Mountain Lake Projekt: Uranmarkt im Aufschwung!

Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW) hat den Abschluss einer bedeutenden Transaktion bekannt gegeben, bei der das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung am Mountain Lake Projekt von IsoEnergy erworben hat. Diese Transaktion umfasst Mineralien-Claims mit einer Fläche von 5.625 Hektar im Hornby Bay Basin in Nunavut, Kanada. Im Gegenzug erhält IsoEnergy Stammaktien von Future Fuels sowie Net Smelter Royalties. Der Erwerb erweitert das Portfolio von Future Fuels auf über 342.064 Hektar und stärkt die Position des Unternehmens im Uransektor.

IsoEnergy Ltd. ist ein diversifiziertes Uranunternehmen mit bedeutenden Ressourcen in Kanada, den USA und Australien. Das Unternehmen entwickelt derzeit das Larocque East Projekt im Athabasca-Becken, das die hochgradige Uranlagerstätte Hurricane enthält. IsoEnergy hat auch genehmigte, in der Vergangenheit produzierende Uran- und Vanadiumminen in Utah, die schnell wieder in Betrieb genommen werden können.

Rob Leckie, CEO von Future Fuels, äußerte sich optimistisch über die Akquisition und betonte das Potenzial des Mountain Lake Konzessionsgebiets. Er kündigte an, dass das Unternehmen in den kommenden Monaten Explorationsprogramme durchführen wird, um das volle Potenzial des Gebiets auszuschöpfen.

Die Transaktion wurde im Rahmen eines Asset Purchase Agreements (APA) abgeschlossen, das am 13. November 2024 unterzeichnet wurde. Die Gegenleistung für den Erwerb umfasst die Ausgabe von 12,5 Millionen Stammaktien an IsoEnergy sowie zukünftige Aktien und Royalties. Diese Struktur soll sicherstellen, dass IsoEnergy nicht mehr als 19,9 % der ausstehenden Stammaktien kontrolliert.

Die Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) prognostiziert einen Anstieg der Uran-Nachfrage um über 100 % bis 2050, was die Relevanz von Unternehmen wie Future Fuels im wachsenden Uranmarkt unterstreicht. Die US-Regierung plant, die Kernenergie bis 2050 zu verdreifachen, was zusätzliche Chancen für Investoren in diesem Sektor schaffen könnte. Future Fuels positioniert sich als vielversprechender Akteur im nordamerikanischen Uranmarkt und könnte von der steigenden Nachfrage profitieren.

Die Future Fuels Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 0,790EUR auf TSX Venture (19. Februar 2025, 21:51 Uhr) gehandelt.