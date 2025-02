Krones AG: Rekordzahlen 2024 – Optimismus für 2025 trotz Herausforderungen!

Die Krones AG hat im Jahr 2024 alle wesentlichen Finanzkennzahlen verbessert und zeigt sich optimistisch für das kommende Geschäftsjahr 2025. Der Umsatz stieg um 12,1 % auf 5,2936 Milliarden Euro, was die Wachstumsprognose von 9 % bis 13 % übertraf. Der Auftragseingang erhöhte sich um 1,6 % auf 5,4607 Milliarden Euro, während der Auftragsbestand mit 4,2895 Milliarden Euro um 4,1 % über dem Vorjahresniveau lag. Diese positive Entwicklung ist auf die anhaltende Investitionsbereitschaft der Kunden in der internationalen Getränkeindustrie zurückzuführen, trotz der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Bedingungen.

Das EBITDA verbesserte sich um 17,5 % auf 537,1 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 10,1 % entspricht, im Vergleich zu 9,7 % im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg um 22,9 % auf 381,6 Millionen Euro, und das Konzernergebnis erhöhte sich um 23,4 % auf 277,2 Millionen Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 8,77 Euro entspricht. Der Free Cashflow verbesserte sich erheblich auf 292,5 Millionen Euro, was auf eine hohe Auslastung der Produktionskapazitäten und eine erfolgreiche Umsetzung strategischer Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zurückzuführen ist.