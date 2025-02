SAP testet Aufwärtstrend

Die unverhofft dynamische Wender der SAP-Aktie könnte bei weiterer Abgabebereitschaft der Investoren unter einem Niveau von 275,00 Euro zunächst einen Aufwärtstrendbruch zur Folge haben, diesbezüglich müssten sich Investoren auf Abschläge auf 274,45 und darunter in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) um 256,45 Euro einstellen. Abgehalten sollte die Konsolidierung in drei Wellen, um die Möglichkeit eines späteren Rekordhochs zu erhalten. Anderenfalls würde bei einer Impulswelle sogar ein Verlust auf 242,50 Euro drohen. Gelingt es auf wundersame Weise das Rekordhoch vom Mittwoch bei 283,50 Euro auf Tagesbasis zu überwinden, könnte das letztmalig genannte Kursziel bei 287,70 Euro noch einmal in den Fokus der Investoren rücken. Nach aktueller Einschätzung waren die Verluste vom Mittwoch schlichtweg zu dynamisch, um eine Aufwärtsvariante weiter zu favorisieren. Hinzugesellt sich noch die saisonale Schwäche der Aktienmärkte, die für gewöhnlich gegen Mitte/Ende Februar einsetzt und die Märkte für einige Wochen korrigieren lässt.

Trading-Strategie: