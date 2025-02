DAX in Abverkauf übergegangen

In den USA haben die ersten Vertreter der US-Notenbank Fed signalisiert, dass sie angesichts der weiterhin erhöhten Inflation keine weiteren Zinssenkungen mehr unterstützen. Philadelphia-Fed-Präsident Patrick Harker sagte am Montag, dass er angesichts des aktuellen Zustands der US-Wirtschaft eine Politik der stabilen Zinsen befürworte und aktuell keine Gründe mehr sehe, den Leitzins weiter zu senken. In Europa dagegen ist die Inflation sehr viel niedriger, zeitgleich ist es um die Wirtschaft in der Eurozone aber auch ungleich schlechter gestellt. Trotzdem deutete EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel ein mögliches Ende der Zinssenkungen in der Eurozone an. Die Inflationsrisiken haben nach Einschätzung von Schnabel zuletzt wieder zugenommen, nicht zuletzt wegen der drohenden US-Zölle auf Exporte aus der Eurozone.

Dies und weitere toxische Vorgaben haben dem DAX kurz vor dem Zieleinlauf bei 23.000 Punkten sichtlich den Wind aus den Segeln genommen, per saldo verabschiedete sich das heimische Leitbarometer mit einem Abschlag von minus 1,8 Prozent bzw. 410 Punkten aus dem regulären Xetra-Handel. Ein seit Mitte Januar bestehender Aufwärtstrend (untergeordnet) ist zwar noch intakt, zunehmend dürften jetzt aber die zuletzt gerissenen Kurslücken in den Fokus geraten, wonach von sofort an mit einer längeren Konsolidierung zu rechnen ist. Dementsprechend findet der DAX Auffangpunkte zunächst bei 22.193 Punkten, darunter bei 21.673 Zählern und schließlich der Anfang Februar gerissene Kurslücke bei 21.585 Punkten vor. Von da an dürfte die Wahrscheinlichkeit auf eine technische Gegenbewegung auf der Oberseite sichtlich zunehmen. Um ein mustergültiges Kaufsignal in Richtung 23.149 Punkte und damit ein übergeordnetes Ziel zu aktivieren, muss der DAX mindestens über 23.000 Punkte zulegen, was aber durch den Kurseinbruch vom Mittwoch wenig wahrscheinlich geworden ist.