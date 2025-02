WTI in zarter Aufwärtsbewegung

Die Verknappung des russischen Angebots hat die Ölpreise im WTI-Future in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 72,42 US-Dollar getrieben, wodurch nun um 70,44 US-Dollar ein potenzieller Doppelboden zusammen mit dem Vorgängertief aus Anfang Februar entstanden ist. Um dieses Konstrukt aber zu bestätigen und ein nachhaltiges Kaufsignal im Anschluss generieren zu können, muss der US-Öl-Future jedoch noch die markante Hürde bestehend aus dem EMA 200 (rote Linie) bei 73,63 US-Dollar meistern. Nur in diesem Fall ließe sich eine Preissteigerung auf 75,26 US-Dollar aus dem Chart ableiten, ein weiteres Ziel darüber könnte im Bereich um 76,96 US-Dollar liegen. Entsprechend dieser Entwicklung würde sich ein kurzzeitiges Long-Engagement auf der Oberseite anbieten. Unterhalb der Februartiefs müssten dagegen empfindliche Rücksetzer zurück auf 69,31 und womöglich noch in den Bereich der Vorjahrestiefs um 66,36 US-Dollar eingeplant werden. Kurzzeitig scheint der Ölpreis gen Norden zu tendieren, was aber angesichts der ständig ändernden politischen Lage rasch ins Gegenteil umschlagen könnte.

Trading-Strategie: