Hält der EMA 200?

Den Höhepunkt in dem seit August 2023 laufenden Abwärtstrend markierte EUR/AUD bei 1,5966 AUD Ende November 2024. Mithilfe der zwei Doppeltiefs um 1,60 AUD konnte schließlich eine recht solide Aufwärtsbewegung gegen Ende letzten Jahres an die obere Trendkanalbegrenzung um 1,68 AUD vollzogen werden. Anstatt nach einer kurzen technischen Korrektur darüber auszubrechen, kam es in diesem Bereich zu einem Doppelhoch und Abschlägen zurück auf den EMA 200 um 1,6442 AUD. Es liegt derzeit allerdings nur eine einzige Korrekturwelle vor, wodurch die Annahme einer zweiten Welle an dieser Stelle durchaus begründet ist.

EMA 50 wackelt als Support