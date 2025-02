Gastgewerbe macht weniger Umsatz

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Jahr 2024 real 2,6 Prozent weniger und nominal 0,6 Prozent mehr Umsatz erzielt als im Vorjahr. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mit.



Das vorläufige Jahresergebnis liegt demnach unter der am 21. Januar veröffentlichten Schätzung, die bereits die zu erwartenden Nachmeldungen berücksichtigte. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 war der reale Gastgewerbeumsatz im Jahr 2024 um 13,1 Prozent niedriger, während der nominale Umsatz um 9,9 Prozent höher ausfiel.









Im Dezember 2024 setzte das Gastgewerbe nach vorläufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real 2,6 Prozent und nominal 2,2 Prozent weniger um als im November, so die Statistiker weiter. Gegenüber Dezember 2023 fiel der Umsatz real um 3,0 Prozent und nominal um 0,2 Prozent. Damit lag der reale Umsatz im Dezember 2024 mit einem Minus von 16,6 Prozent deutlich unter dem Niveau des Dezembers 2019, dem Vergleichsmonat vor der Corona-Pandemie. Im Gegensatz hierzu waren die nominalen Umsätze 5,6 Prozent höher.



Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Dezember gegenüber November ein Umsatzminus von real 1,8 Prozent und nominal 0,7 Prozent. Gegenüber Dezember 2023 sank der reale Umsatz um 0,2 Prozent, wohingegen der nominale Umsatz um 1,9 Prozent stieg. Im Vergleich zu Dezember 2019 war der Umsatz real 5,8 Prozent niedriger und nominal 14,2 Prozent höher.



In der Gastronomie war der Umsatz im Dezember real 3,1 Prozent und nominal 2,9 Prozent niedriger als im Vormonat. Gegenüber Dezember 2023 sank der Umsatz real um 4,6 Prozent und nominal um 1,1 Prozent. Im Vergleich zum Dezember 2019 war der Umsatz real 20,5 Prozent niedriger und nominal 3,6 Prozent höher.





Die Beherbergungsbranche verzeichnete im Jahr 2024 gegenüber 2023 ein reales Umsatzminus von 0,4 Prozent und ein nominales Umsatzplus von 2,4 Prozent. Damit lag der reale Umsatz im Jahr 2024 mit einem Minus von 4,9 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2019, wohingegen der nominale Umsatz 15,6 Prozent höher war. In der Gastronomie sank der Umsatz im Jahr 2024 real um 3,8 Prozent und nominal 0,5 Prozent gegenüber 2023. Damit lag der Umsatz real 15,8 Prozent unter und nominal 8,9 Prozent über dem Niveau des Jahres 2019.