+15 Prozent: Hier geraten die Leerverkäufer schon vor den Zahlen ins Schwitzen!

Die Aktie von Celsius Holdings , einem Erfrischungsgetränkehersteller mit einem Fokus auf vergleichsweise gesunde Life-Style-Getränke, war bis in den vergangenen Juni eine der am besten performenden überhaupt. Mit einem Plus von 6.000 Prozent in 5 Jahren hat das mit Konsumgüterriese PepsiCo kooperierende Unternehmen sogar KI-Überflieger Nvidia schlagen können.

Short-Squeeze nach 80-Prozent-Korrektur

Nach einem Doppel-Top knapp unterhalb der Dreistelligkeit hat die Aktie daher den Rückwärtsgang eingelegt und zeitweise fast 80 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Das hat für großes Interesse vor allem unter US-amerikanischen Kleinanlegerinnen und -anlegern gesorgt.

Gleichzeitig haben in den vergangenen Monaten Shortseller ihre Positionen kräftig aufgestockt. Laut der Daten von MarketWatch waren zum 31. Januar 22,3 Prozent aller ausstehenden Anteile leerverkauft. SeekingAlpha zufolge beträgt der Short Interest immerhin 15,8 Prozent. Das sind Quoten, die für einen Short Squeeze bereits ausreichen. Zum Vergleich sind bei Meme-Aktie GameStop aktuell nur 7,4 Prozent aller Aktien leerverkauft.

Und tatsächlich ist es am Mittwoch unter hohem Handelsvolumen zu einer kräftigen Kursbewegung gekommen. Bei insgesamt 25,3 Millionen gehandelten Aktien – das entspricht mehr als dem Vierfachen des Dreimonatsdurchschnitts – legte die Aktie um 14,7 Prozent zu. Das bedeutete den besten Handelstag seit fast einem Jahr.

Hohes Kleinanlegerinteresse, große Optionswetten

In den Tagen zuvor war es im berüchtigten Subreddit r/wallstreetbets zu einer Häufung der Nennungen der Aktie gekommen. Hier dürften also auch viele renditehungrige Zocker am Werk gewesen sein, denn auch am Optionsmarkt ist es zur Wochenmitte zu einer enorm hohen Handelsaktivität gekommen.

Die Hoffnungen vieler Anlegerinnen und Anleger ruhen darauf, dass das Unternehmen mit seinen am Donnerstagabend erwarteten Quartalszahlen glänzen und für einen nachhaltigen Turnaround der Aktie sorgen kann.

Umsatz und Gewinn dürften erneut gesunken sein

Nach einem ersten Quartal mit rückläufigen Erlösen im Herbst wird nun aber erneut ein Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum erwartet. Der Umsatz des Unternehmens soll auch aufgrund niedrigerer Bestellungen von Vertriebspartner PepsiCo von 347,4 auf 327,0 Millionen US-Dollar gefallen sein. Für den pro Aktie erzielten (bereinigten) Gewinn werden 0,10 US-Dollar erwartet – ein Ergebnis 7 Cent unter dem des Vorjahresquartals.

Diejenigen Investoren, die sich insbesondere gestern noch mit Long-Positionen in Stellung gebracht haben, setzen also vor allem auf Zahlen "besser als befürchtet". Für die Aktie ist nach der regen Tätigkeit am Optionsmarkt eine Kursbewegung von 14,7 Prozent eingepreist.

Fazit: Besser, man bleibt dem Spektakel fern

In der einstigen Überfliegeraktie Celsius ist es am Mittwoch zu einem Short-Squeeze gekommen, nachdem die Anteile in sozialen Medien verstärkte Aufmerksamkeit erhalten haben und sich viele Anlegerinnen und Anleger noch vor den dem Donnerstagabend zu erwartenden Zahlen in Stellung bringen wollten.

Von diesen sind jedoch Hinweise auf eine weiter rückläufige Geschäftsentwicklung zu erwarten. Daher wird sich zeigen müssen, ob diese am Ende als "besser als befürchtet" wahrgenommen werden oder als Zeichen dafür bewertet werden, sich von der Aktie fernzuhalten, die selbst nach der Talfahrt mit einem KGVe (2025) von 28,1 bewertet ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Celsius Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,73 % und einem Kurs von 26,09USD auf Nasdaq (20. Februar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

