Kann der DAX die Bewertungslücke weiter schließen?

Man kann aber ebenso das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) heranziehen. Bei dieser Kennzahl notiert der S&P 500 derzeit am oberen Ende seines historischen Maximums (seit 2006), welches mehr als doppelt so hoch ist wie beim STOXX 600 oder auch dem Euro STOXX 50.



(Quelle: Berenberg Bank)

Den Aktienindizes ist dabei allerdings eines gemein: In den letzten 4 Wochen wiesen alle Aktienregionen sowohl auf KGV- als auch auf KBV-Basis eine Bewertungsexpansion auf, weil die Kurse schneller gestiegen sind als die Gewinne bzw. Buchwerte.

Das Handelsblatt schrieb vorgestern zum DAX, dass sein starker Anstieg von 33 % in den letzten 12 Monaten allein kursgetrieben war, weil die Gewinne der DAX-Konzerne im Schnitt sogar gesunken sind, ebenso die Gewinnerwartungen.

Europäische Aktien haben dabei weiterhin von der extremen Rally in den USA profitiert und wurden mit nach oben gezogen. Wobei es hierzulande allerdings aktuell auch eigene Kurstreiber gibt. So gehen Anleger davon aus, dass eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine positive Wachstumsimpulse für Europa liefern könnte.

Gewinner und Verlierer

Einige Marktbeobachter rechnen sogar schon damit, dass Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden und dadurch die Energiepreise und somit die Kosten für Unternehmen und Verbraucher sinken. Unternehmen könnten davon gleich doppelt profitieren. Denn einerseits bedeuten sinkende Energiekosten im eigenen Unternehmen höhere Gewinne. Und wenn andererseits die Verbraucher niedrigere Kosten haben, steht ihnen mehr Geld für Konsum zur Verfügung. Und dieser könnte auch zunehmen, wenn Kriegsängste schwinden und dadurch die Verbraucherlaune steigt und eventuelle finanzielle „Sicherheitsreserven“ aufgelöst werden.

Seite 2 ► Seite 1 von 3