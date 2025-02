Umsatzeinbußen im Gastgewerbe in Deutschland Die realen Umsatzeinbußen im Gastgewerbe in Deutschland sind im vergangenen Jahr noch größer gewesen als zunächst geschätzt. Die preisbereinigten Erlöse in Gastronomie und Beherbergungsgewerbe lagen um 2,6 Prozent unter dem Wert von 2023, wie das …