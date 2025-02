Deutsche Firmen in Taiwan mit Investitionen vorsichtiger

TAIPEH (dpa-AFX) - Deutsche Unternehmen in Taiwan sind erstmals seit Jahren weniger optimistisch hinsichtlich ihrer Investitionen in dem ostasiatischen Hightech-Land. Zwar hätten die Firmen 2024 nach einem schwierigen Vorjahr besser abgeschnitten, jedoch seien sie mit Blick in die Zukunft vorsichtiger, hieß es in einer Umfrage der deutschen Handelskammer in Taipeh. Demnach planen nur noch 40 Prozent, in den nächsten zwei Jahren zu investieren, während es im Vorjahr noch fast 50 Prozent waren. Erstmals seit 2017 ging damit der Investitions-Optimismus zurück.

Als Hauptgründe nennt der Bericht niedrige Markterwartungen, Sorgen über die Weltwirtschaft und politische Instabilität. Auffällig war, dass die unsichere Entwicklung der Beziehungen zwischen Taiwan und China ein weniger entscheidender Faktor war als zuvor. "Deutsche Unternehmen in Taiwan sind hinsichtlich zukünftigen Wachstums optimistisch, aber Herausforderungen im Inland wie Importbeschränkungen und die Energiewende müssen für eine langfristige Stabilität beachtet werden", sagte Kammer-Geschäftsführerin Eva Langerbeck.