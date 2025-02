Aktien Frankfurt Eröffnung Dax stabilisiert sich wieder Der Dax hat sich nach seiner Rekordjagd und den jüngsten Gewinnmitnahmen am Donnerstag erst einmal etwas stabilisiert. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,30 Prozent auf 22.500,73 Punkte. Der am Vortag noch heftiger …