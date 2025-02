Aktie ungebremst! Knorr-Bremse mit starken Zahlen – Dividende steigt!

Knorr-Bremse verzeichnete 2024 einen Auftragseingang von 8,2 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 7,2 Milliarden Euro ein historisches Hoch. Das Unternehmen sieht darin eine starke Grundlage für weiteres Wachstum. Besonders das Zuggeschäft erwies sich als Treiber, während die Truck-Sparte trotz schwieriger Marktbedingungen eine zweistellige Rendite erzielte.

Die Münchener planen für 2025 einen Umsatzanstieg auf 8,1 bis 8,4 Milliarden Euro und eine verbesserte EBIT-Marge von bis zu 13,5 Prozent. Trotz eines stagnierenden Nutzfahrzeugmarktes erzielte das Unternehmen 2024 Rekordergebnisse, getrieben durch die starke Bahnsparte. Während Umsatz und EBIT im Rahmen der Erwartungen liegen, übertrifft die Cashflow-Prognose die Konsensschätzung um 7 Prozent. Zudem kündigte das Unternehmen mögliche Restrukturierungskosten von bis zu 50 Millionen Euro an, die je nach Marktentwicklung im Lkw-Segment anfallen könnten.

Bei Anlegern kommen die Zahlen gut an: Die Aktie startet am Donnerstag mit einem Plus von rund 5 Prozent in den Xetra-Handel. Seit Jahresbeginn haben sich die Papiere bereits um 20 Prozent verteuert.



CEO Marc Llistosella betonte bei der Vorstellung der Zahlen die Bedeutung des Strategieprogramms BOOST, das nachhaltiges und profitables Wachstum sichern soll. Knorr-Bremse kündigte zudem eine steigende Dividende für 2024 an, nach zuletzt 1,64 Euro je Aktie. "Aufgrund der starken operativen Performance streben wir auch eine steigende Dividende für das Geschäftsjahr 2024 an", so Finanzvorstand Frank Weber.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,09 % und einem Kurs von 83,60EUR auf Tradegate (20. Februar 2025, 10:13 Uhr) gehandelt.





