Mercedes-Benz mit weiteren Gewinnmitnahmen - Ausblick enttäuscht

Die zwei wichtigsten Zahlen/Informationen stehen auf den Seiten 24 und 27 der Präsentation ( https://group.mercedes-benz.com/dokumente/investoren/praesen… ).Seite 24: Dersoll indeutlich unterhalb () dem 2024er Wert von 9,2 Mrd. € liegen.Seite: 27: "significantly below" meint beim Free Cash Flow eine VHeißt, fürerwartet MB einenF von unterhalb. Zum Vergleich waren es in 9,2 Mrd. € in 2024 und€ in. Die Luft für CEO Källenius mit seiner Luxus-Strategie könnte damit dünn werden.MB will aus dem 2024er Cashflow 4,30 € Dividende auszahlen und zusätzlich für bis zu 5,1 Mrd. € Aktien zurückkaufen. Damit wird der gesamte Free Cash Flow verausgabt. Damit ist jetzt schon absehbar, daß man im nächsten Jahr diesbezüglich wird deutlich kürzer treten müssen.