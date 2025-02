Kontron - Aktie im Rampenlicht - 20.02.2025

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge Kontron sichert sich einen Vertrag mit einem führenden Zulieferer der Automobilbranche 20.02.2025 / 07:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. …

EQS-News: Kontron AG / Key word(s): Incoming Orders Kontron Secures Contract with Leading Supplier to the Automotive Industry 20.02.2025 / 07:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Linz, Austria, …