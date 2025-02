Inflation, Zinsen - Crash? Trump beendet Nachkriegsordnung!

Donald Trump hat erneut den ukrainischen Präsidenten attackiert und scheint Putin zuzusagen, dass die Amerikaner ihre Truppen aus allen Ländern abziehen, die ab 1990 in die NATO gekommen sind (also Baltikum, Polen etc.). Das ist ein absoluter game changer - mit noch nicht absehbaren Folgen für Europa und die Finanzmärkte! Faktisch hat Russland also den Krieg gewonnen, Europa hat ihn verloren. Mit der Zoll-Politik von Trump entsteht nun ein explosives Gemisch: in Europa werden die Schulden massive Aufrüstung!) steigen, und die Notenbanken können dann die Zinsen absehbar nicht mehr senken, zumal die Zoll-Politik von Trump zunächst die ohnehin steigende Inflation weiter befeuern wird. Bis dann die Weltwirtschaft einbricht - und Trump vielleicht umsteuert..

Hinweise aus Video:

1. Dax: Die überfällige Korrektur ist da – Was jetzt?

2. Deutschland vor Doppel-Krise: Politisches Chaos & KI-Disruption

