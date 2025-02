JPMorgan senkt Ziel für Philips auf 22,60 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips von 24,70 auf 22,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatzausblick des Medizintechnikkonzerns für 2025 sei vom Markt mit Enttäuschung aufgenommen worden, habe ihn jedoch nicht überrascht, schrieb Analyst David Adlington am Mittwochabend in seiner Nachbetrachtung. Seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 schraubte der Experte nach unten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 00:15 / GMT