2025 weniger operativer Gewinn - Dividende im Blick

DUISBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialisten Hamborner Reit rechnet im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Miet- und Pachterlöse. Auch die für die Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer Funds from Operations (FFO) dürfte 2025 im Vergleich zum Vorjahr sinken, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Duisburg mit. Vor diesem Hintergrund werde auch die Dividendenpolitik überprüft, hieß es weiter. Am Finanzmarkt kam dies am Donnerstag nicht gut an. Die Aktien sanken am Vormittag um 1,54 Prozent auf 6,38 Euro. Sie waren damit im leicht erholten Kleinstwerteindex SDax der schwächste Wert.

Den für das laufende Jahr erwarteten Rückgang der Erlöse aus Mieten und Pachten auf 87,5 bis 89,0 Millionen Euro führt der Konzern insbesondere auf Veräußerungen von Bestandsimmobilien zurück. Zudem sei kurzfristig der Verkauf einer weiteren Immobilie geplant, hieß es am Vorabend. Beim erwarteten Rückgang des FFO auf 44,0 bis 46,0 Millionen Euro bremsten zudem erhöhte Instandhaltungs- und Personalkosten sowie Ausgaben für strategische und regulatorische Projekte. Für 2024 peilt die Gesellschaft Miet- und Pachterlöse von 92,0 bis 93,0 Millionen Euro und einen FFO von 50,0 bis 51,0 Millionen Euro an.