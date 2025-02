Osisko meldet Rekordergebnisse für 2024 und gibt Prognose für 2025 und neuen 5-Jahres-Ausblick

Rekord-Jahresumsatz von US$ 191,2 Millionen und einen Rekord-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von$ 159,9 Millionen US-Dollar

Montréal, 19. Februar 2025 - Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-roy ... - freut sich, seine konsolidierten Finanzergebnisse für das Jahr 2024 bekannt zu geben. Die Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben

2024 Finanzielle Höhepunkte

- 80.740 Unzen Goldäquivalent ("GEOs1") verdient (94.323 GEOs im Jahr 2023);

- Rekordeinnahmen aus Tantiemen und Streams in Höhe von 191,2 Millionen US-Dollar (183,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2023);

- Rekord-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 159,9 Millionen US-Dollar (138,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2023);

- Nettogewinn von 16,3 Mio. $, 0,09 $ pro unverwässerter Aktie (Nettoverlust von$ 37,4 Mio. $, 0,20 $ pro unverwässerter Aktie im Jahr 2023);

- Bereinigter Gewinn2 von$ 97,3 Millionen, $0,52 pro unverwässerter Aktie ($74,1 Millionen, $0,40 pro unverwässerter Aktie im Jahr 2023)

- Nettorückzahlungen in Höhe von 49,7 Millionen US-Dollar im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität; und

- Barguthaben von 59,1 Mio. $ und ausstehende Schulden von 93,9 Mio. $ zum 31. Dezember 2024

Andere Highlights

- Gesamte Kapitalbindung und/oder -bereitstellung im Jahr 2024 von über $ 287,7 Millionen in 3 neuen Transaktionen:

Abschluss eines endgültigen Abkommens durch Osisko Bermuda Limited (Osisko Bermuda") über einen Goldstrom von 6 % (bis zur Lieferung von 225.000 Unzen und danach 3,6 %) auf dem Kupfer-Gold-Erschließungsprojekt Cascabel von SolGold plc in Ecuador für insgesamt 225,0 Millionen $, zahlbar bei Erreichen bestimmter Meilensteine;

Erwerb einer 1,8-prozentigen Bruttolizenzgebühr (GRR") von Tembo Capital Mining Fund II (Tembo") für das Dalgaranga-Goldprojekt (Dalgaranga") von Spartan Resources Limited in Westaustralien sowie einer 1,35-prozentigen GRR für zusätzliche regionale Explorationslizenzen in der Nähe von Dalgaranga von Tembo für einen Gesamtbetrag von 50,0 Millionen $;

Änderung des Gibraltar-Silberstreams, wodurch Osiskos zurechenbarer Silberanteil um 12,5 % auf 100 % erhöht und die Schwelle für Step-Down-Lieferungen auf 6,8 Millionen gelieferte Unzen ausgedehnt wurde; der Preis betrug 12,7 Millionen $;

- Erste Kupferlieferung, die Osisko Bermuda von MAC Copper Limited ("MAC Copper") im Rahmen des CSA-Kupferstroms erhalten hat;

- Erste Zahlung von G Mining Ventures Corp. ("G Mining") im Rahmen der Tocantinzinho 0,75 % Net Smelter Return ("NSR") Royalty;

- Erste Zahlung von Agnico Eagle Mines Limited im Rahmen der 2,5%-NSR-Lizenzgebühr für Akasaba West (Teilabdeckung) erhalten;

- Ernennung von Herrn David Smith und Frau Wendy Louie in den Verwaltungsrat des Unternehmens;

- Veröffentlichung der vierten Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens, Growing Responsibly, und des Osisko Asset Handbook 2024; und

- Erklärung von vierteljährlichen Dividenden in Höhe von insgesamt 0,255 C$ je Stammaktie im Jahr 2024 (0,235 C$ je Stammaktie im Jahr 2023) .

Nach dem 31. Dezember 2024

- Erwerb einer 1,5 %igen NSR-Lizenzgebühr von Japan Gold Corp. (Japan Gold") für bestimmte Grundstücke und Vermögenswerte in Japan, die nicht Gegenstand der bestehenden strategischen Allianzvereinbarung von Japan Gold mit Barrick Gold Corp. sind (oder werden), für einen Betrag von 5,0 Millionen $; und

- Erklärung einer vierteljährlichen Dividende von 0,065 C$ pro Stammaktie, zahlbar am 15. April 2025 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2025 eingetragenen Aktionäre.

Leitfaden für 2025 und 5-Jahres-Ausblick

2025 Leitfaden

Osisko geht davon aus, dass im Jahr 2025 zwischen 80.000 und 88.000 GEOs bei einer durchschnittlichen Cash-Marge2 von etwa 97 % erzielt werden. Für die Prognose 2025 wurden die Lieferungen von Silber, Kupfer und Barlizenzgebühren in GEOs umgerechnet, wobei die Rohstoffpreise auf der Grundlage von Konsenspreisen und einem Gold-/Silberpreisverhältnis von 83:1 verwendet wurden. Die Prognose für 2025 geht davon aus, dass die Mine Mantos Blancos von Capstone Copper Corp. weiterhin mit ihrer Phase-I-Durchsatzkapazität von 20.000 Tonnen pro Tag betrieben wird und dass die Zahlungen im Zusammenhang mit den GEOs, die von der Mine Namdini von Cardinal Namdini Mining Limited in der zweiten Jahreshälfte 2025 verdient werden, beginnen werden. Darüber hinaus geht die Prognose von einem vollen Jahr mit GEOs aus dem Kupferstrom der Mine CSA von MAC Copper und der NSR-Lizenzgebühr für die Mine Tocantinzinho von G Mining aus.

Osiskos Prognosen für das Jahr 2025 für Lizenz- und Stream-Beteiligungen basieren größtenteils auf öffentlich verfügbaren Prognosen seiner Betriebspartner. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen für Grundstücke verfügbar sind, holt Osisko interne Prognosen von den Produzenten ein oder verwendet die beste Schätzung des Managements.

5-Jahres-Ausblick

Osisko erwartet, dass sein Portfolio im Jahr 2029 zwischen 110.000 und 125.000 GEOs generieren wird. Der Ausblick geht davon aus, dass die Produktion unter anderem im Windfall-Projekt von Gold Fields Limited und im Hermosa/Taylor-Projekt von South32 Limited aufgenommen wird. Sie geht auch von einer erhöhten Produktion bei bestimmten anderen Betreibern aus, die Erweiterungen vorantreiben , einschließlich der Phase 3+ Erweiterung von Alamos Gold Inc. in seinem Island Gold Distrikt. Die 5-Jahres-Prognose geht davon aus, dass die Mine Eagle Gold, die derzeit unter Zwangsverwaltung steht, keinen Beitrag von GEO leisten wird.

Abgesehen von diesem Wachstumsprofil besitzt Osisko mehrere andere Anlagen, die in den 5-Jahres-Prognosen nicht berücksichtigt wurden, da ihre Erschließungszeiträume entweder länger sind oder zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorhergesagt werden können. Sobald diese Betreiber zusätzliche Klarheit über die jeweiligen Anlagen schaffen, wird Osisko versuchen, sie in zukünftige langfristige Prognosen einzubeziehen.

Diese 5-Jahres-Prognose basiert auf internen Einschätzungen öffentlich verfügbarer Prognosen und anderer Offenlegungen durch die Eigentümer und Betreiber der Vermögenswerte des Unternehmens und könnte erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen für Grundstücke verfügbar sind, holt Osisko interne Prognosen von den Betreibern ein oder verwendet die beste Schätzung des Managements. Die Rohstoffpreisannahmen, die in der 5-Jahres-Prognose verwendet wurden, basieren auf dem aktuellen langfristigen Konsens und einem Gold/Silber-Preisverhältnis von 80:1.

Diese 5-Jahres-Prognose ersetzt die zuvor veröffentlichte 5-Jahres-Prognose aus dem Jahr 2024, die als zurückgezogen betrachtet werden sollte. Anleger sollten diese 5-Jahres-Prognose nicht zur Extrapolation der prognostizierten Ergebnisse auf ein beliebiges Jahr innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums (2025-2029) verwenden.

Management-Kommentar

Jason Attew, President & CEO von Osisko, kommentierte: "2024 war ein solides Jahr für Osisko, das durch neue Jahresrekorde bei den Einnahmen und dem Cashflow sowie durch den Abschluss mehrerer wichtiger Transaktionen gekennzeichnet war, die einen positiven Beitrag zum aktuellen und zukünftigen Cashflow von Osisko leisten werden. Das Unternehmen ist gut positioniert, um zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen, und verfügt über eine wesentlich verbesserte Bilanz, nachdem es im Jahr 2024 85 Millionen $ an Rückzahlungen für seine revolvierende Kreditfazilität geleistet hat.

Nach einer umfassenden Überprüfung des Portfolios von Osiskos Royalty- und Stream-Vermögenswerten mit Schwerpunkt auf dem kurz- bis mittelfristigen Wachstumsprofil des Unternehmens und den damit verbundenen Zeitplänen bieten unsere neue Prognose für 2025 und der aktualisierte Fünfjahresausblick eine Bandbreite, die das Management auf der Grundlage der aktuellen Informationen und Erwartungen für erreichbar hält. In Bezug auf die GEO-Lieferprognose für 2025 ist anzumerken, dass der erwartete Anstieg der GEO-Lieferungen gegenüber dem Vorjahr die üblichen Rohstoffpreisannahmen und -verhältnisse berücksichtigt, insbesondere das Gold-Kupfer-Verhältnis, das sich in letzter Zeit zu Gunsten von Gold ausgeweitet hat. Dies ist wichtig, da Kupfer im Jahr 2025 und darüber hinaus eine bedeutendere Komponente unseres gesamten GEO-Liefermixes werden dürfte. Die Prognose für 2025 berücksichtigt auch den Zeitpunkt und die Kadenz der erwarteten Zahlungen aus Anlagen, die von der Erschließung zur Produktion übergehen, wobei einige Hochläufe langsamer verlaufen als zuvor erwartet. Infolgedessen wird erwartet, dass das GEO-Lieferprofil von Osisko für 2025 leicht auf die zweite Jahreshälfte ausgerichtet ist.

Und schließlich, was am wichtigsten ist, bleibt Osiskos erwarteter Wachstumspfad über die nächsten fünf Jahre bis 2029 mit über 30 % intakt und robust, da die erwarteten Minenerweiterungen und der Bau neuer Schlüsselprojekte von unseren Betriebspartnern bis dahin abgeschlossen sein werden."

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ UND ZUM WEBCAST FÜR DAS 4. QUARTAL UND DAS JAHRESENDE 2024

Telefonkonferenz: Donnerstag, 20. Februar 2025 um 10:00 Uhr ET Einwahl-Nummern: (Option 1) Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (800) 717-1738 Lokal - Montreal: 1 (514) 400-3792 Lokal - Toronto: 1 (289) 514-5100 Lokal - New York: 1 (646) 307-1865 Konferenz-ID: 82566 Link zum Webcast: (Option 2) https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1703726&tp_key=e17fd4 ... Wiederholung (verfügbar bis Donnerstag, 20. März 2025 um 11:59 PM ET): Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 660-6264 Lokal - Toronto: 1 (289) 819-1325 Lokal - New York: 1 (646) 517-3975 Passcode für die Wiedergabe: 82566# Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 185 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt, darunter 20 produzierende Anlagen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 3-5%igen Net Smelter Return Royalty auf den Canadian Malartic Complex, einem der größten Goldbetriebe Kanadas, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montreal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Tel: (514) 940-0670 x116

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@osiskogr.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel: (514) 940-0670 x105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Anmerkungen:

(1) Goldäquivalent Unzen

Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren und Streams. Silberunzen und Kupfertonnen, die aus Lizenz- und Stromvereinbarungen stammen, werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen oder Kupfertonnen mit dem durchschnittlichen Silberpreis pro Unze oder Kupferpreis pro Tonne für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die entsprechenden Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum geteilt werden.

Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse

Drei Monate zum 31. Dezember, Jahre zum 31. Dezember, 2024 2023 2024 2023 Realisiert Durchschnitt Realisiert Durchschnitt Realisiert Durchschnitt Realisiert Durchschnitt Gold(i) $2,656 $2,663 $1,981 $1,971 $2,361 $2,386 $1,943 $1,941 Silber(ii) $30.66 $31.38 $23.74 $23.20 $28.28 $28.27 $23.27 $23.35 Kupfer(iii) $8,880 $9,193 k.A. $8,159 $8,920 $9,147 k.A. $8,478 Wechselkurs (C$/US$)(iv) k.A. 1.3982 k.A. 1.3624 k.A. 1.3698 k.A. 1.3497

(i) Der Durchschnittspreis entspricht dem PM-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(ii) Der Durchschnittspreis entspricht dem Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(iii) Der Durchschnittspreis entspricht dem Preis an der Londoner Metallbörse in US-Dollar pro Tonne.

(iv) Tageskurs der Bank of Canada.

(2) Nicht-IFRS-Kennzahlen

Cash-Marge (in Dollar und in Prozent der Einnahmen)

Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes sind keine IFRS-Kennzahlen. Die Cash-Marge (in Dollar) wird von Osisko als Umsatz abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abraum) definiert. Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) ergibt sich aus der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz.

Das Management verwendet die Cash-Marge in Dollar und in Prozent der Einnahmen, um die Fähigkeit von Osisko zu bewerten, einen positiven Cashflow aus seinen Lizenzgebühren, Streams und anderen Beteiligungen zu erzielen. Das Management und bestimmte Investoren verwenden diese Informationen auch zusammen mit Kennzahlen, die in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt wurden, wie z.B. Bruttomarge und operativer Cashflow, um die Leistung von Osisko im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bergbaubranche zu bewerten, die diese Kennzahlen auf einer ähnlichen Basis darstellen. Die Cash-Marge in Dollar und der Prozentsatz der Einnahmen sollen Investoren und Analysten lediglich zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Eine Überleitung der Cash-Marge nach Art der Beteiligungen (in Tausend Dollar und in Prozent des Umsatzes) ist unten dargestellt:

Drei Monate zum Jahresende 31. Dezember, Beendete Jahre 31. Dezember, 2024 2023 2024 2023 $ $ $ $ Anteile an Lizenzgebühren Umsatzerlöse 35,349 32,681 130,375 118,829 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Abschreibung) (180) 17 (413) (379) Bargeldspanne (in Dollar) 35,169 32,698 129,962 118,450 99 Erschöpfung (2,160) (4,101) (12,208) (17,796) Bruttogewinn 33,009 28,597 117,754 100,654 Interessen am Strom Umsatzerlöse 21,393 15,154 60,782 64,399 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Abschreibung) (2,001) (2,959) (6,325) (11,956) Bargeldspanne (in Dollar) 19,392 12,195 54,457 52,443 Erschöpfung (7,315) (5,469) (20,399) (24,005) Bruttogewinn 12,077 6,726 34,058 28,438 Lizenzgebühren und Stromzinsen Bargeldspanne insgesamt (in Dollar) 54,561 44,893 184,419 170,893 Geteilt durch: Gesamteinnahmen 56,742 47,835 191,157 183,228 Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) 96.2% 93.8% 96.5% 93.3% Gesamt - Bruttogewinn 45,086 35,323 151,812 129,092

Bereinigtes Ergebnis und bereinigtes Ergebnis je unverwässerte Aktie

Der bereinigte Gewinn und der bereinigte Gewinn je unverwässerter Aktie sind Nicht-IFRS-Kennzahlen und werden von Osisko durch Ausschluss der folgenden Posten vom Nettogewinn (-verlust) und Gewinn (Verlust) je Aktie definiert: Wechselkursgewinne (-verluste), Wertminderungsaufwendungen und -auflösungen im Zusammenhang mit Lizenz-, Stream- und anderen Beteiligungen, Änderungen der Wertberichtigung für erwartete Kreditverluste, Abschreibungen und Wertminderungen von Investitionen, Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Vermögenswerten, Gewinne (Verluste) aus Investitionen, Anteile am Ergebnis (Verlust) von assoziierten Unternehmen, Transaktionskosten und andere Posten wie nicht zahlungswirksame Gewinne (Verluste) sowie die Auswirkungen der Ertragssteuern auf diese Posten. Das bereinigte Ergebnis je unverwässerte Aktie ergibt sich aus dem bereinigten Ergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den Zeitraum ausstehenden Stammaktien.

Das Management verwendet den bereinigten Gewinn und den bereinigten Gewinn pro Stammaktie, um die zugrunde liegende Betriebsleistung von Osisko als Ganzes für die dargestellten Berichtszeiträume zu bewerten, um die Planung und Vorhersage zukünftiger Betriebsergebnisse zu unterstützen und um die Informationen in den Konzernabschlüssen zu ergänzen. Das Management ist der Ansicht, dass Investoren und Analysten zusätzlich zu den gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellten Kennzahlen wie dem Nettogewinn (-verlust) und dem Nettogewinn (-verlust) pro unverwässerter Aktie den bereinigten Gewinn und den bereinigten Gewinn pro unverwässerter Aktie heranziehen, um die Ergebnisse des zugrunde liegenden Geschäfts von Osisko zu bewerten, insbesondere da die ausgeschlossenen Posten in der Regel nicht in den jährlichen Prognosen von Osisko enthalten sind. Obwohl die Anpassungen des Nettogewinns (-verlusts) und des Nettogewinns (-verlusts) pro Basisaktie in diesen Kennzahlen sowohl wiederkehrende als auch nicht wiederkehrende Posten enthalten, ist das Management der Ansicht, dass der bereinigte Gewinn und der bereinigte Nettogewinn pro Basisaktie nützliche Kennzahlen für die Leistung von Osisko sind, da sie Posten bereinigen, die sich möglicherweise nicht auf den Zeitraum beziehen oder eine unverhältnismäßige Auswirkung auf den Zeitraum haben, in dem sie verbucht werden, die Vergleichbarkeit der betrieblichen Kernergebnisse von Zeitraum zu Zeitraum beeinträchtigen, nicht immer die zugrunde liegende betriebliche Leistung des Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht unbedingt einen Hinweis auf zukünftige Betriebsergebnisse darstellen. Der bereinigte Reingewinn und der bereinigte Reingewinn je unverwässerte Aktie sollen Anlegern und Analysten zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Emittenten vorgelegten Kennzahlen vergleichbar.

Eine Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) zum bereinigten Nettogewinn ist unten dargestellt:

Drei Monate zum Jahresende 31. Dezember, Beendete Jahre 31. Dezember, 2024 2023 2024 2023 (in Tausenden von Dollar, außer Beträge je Aktie) $ $ $ $ Nettogewinn (-verlust) 7,105 (51,234) 16, (37,426 Anpassungen: Wertminderung von Lizenzgebühren und Stream-Interests - 17, 49, 35,711 Fremdwährungsverlust (-gewinn) 1,771 (3,777) 4, (1,134) Anteil am Verlust (Gewinn) von assoziierten Unternehmen 9,491 30, (5,937) Änderungen der Wertberichtigungen für erwartete Kreditverluste und Abschreibungen - 48, (1,399) 76,799 Verlust aus Investitionen 8,960 10, 8, 13,868 Sonstige nicht zahlungswirksame Verluste (Gewinne), netto 2,362 (466) 2, (466) Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen 164 (255) (12,920) (7,336) Bereinigtes Ergebnis 29,853 21,572 97, 74,079 Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien im Umlauf (in 000) 186,747 185, 186, 185,036 Bereinigtes Ergebnis je unverwässerte Aktie 0.16 0.12 0.52 0.40

Im vierten Quartal 2023 wurden die folgenden Änderungen an der Zusammensetzung des bereinigten Ergebnisses vorgenommen:

(i) Die gesamten Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen in der Gewinn- und Verlustrechnung sind nun vom Nettogewinn (-verlust) ausgeschlossen; vor dieser Änderung waren nur die nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen vom Nettogewinn (-verlust) ausgeschlossen;

(ii) Die gesamten Fremdwährungsgewinne und -verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung sind nun vom Nettogewinn (-verlust) ausgeschlossen; vor dieser Änderung waren nur die Anpassungen der Fremdwährungsgewinne und -verluste aus der betrieblichen Tätigkeit in der Kapitalflussrechnung vom Nettogewinn (-verlust) ausgeschlossen;

(iii) Die steuerlichen Auswirkungen aller Anpassungen bei der Berechnung des bereinigten Ergebnisses werden nun berücksichtigt; vor dieser Änderung wurde der Gesamtbetrag der latenten Ertragsteuern in der Gewinn- und Verlustrechnung vom Nettogewinn (-verlust) ausgeschlossen.

Diese Änderungen in der Art und Weise, wie Osisko die bereinigten Gewinne berechnet, wurden vorgenommen, um die Berechnungen stärker an die der Konkurrenzunternehmen anzugleichen und den Vergleich mit diesen Unternehmen zu erleichtern. Diese Änderungen wirkten sich auch auf das bereinigte Ergebnis je unverwässerte Aktie aus, da dieses aus dem bereinigten Ergebnis berechnet wird. Die vierteljährlichen Vergleichszahlen wurden angepasst, um die aktuelle Zusammensetzung des bereinigten Gewinns und des bereinigten Nettogewinns pro Stammaktie widerzuspiegeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, Produktionsschätzungen der Aktiva von Osisko (einschließlich Produktionssteigerungen), die Prognosen für 2025 und die 5-Jahres-Prognose sowie auf die zeitgerechte Entwicklung von Bergbaugrundstücken beziehen, für die Osisko Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen besitzt, die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von Osisko, der Betriebsergebnisse, der geschätzten zukünftigen Einnahmen, der Produktionskosten, des Buchwerts der Vermögenswerte, der Fähigkeit, weiterhin Dividenden zu zahlen, des Bedarfs an zusätzlichem Kapital, der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, der zukünftigen Nachfrage nach Rohstoffen und der Preisschwankungen bei Rohstoffen (einschließlich der Aussichten für Gold, Silber, Diamanten und andere Rohstoffe), der Währungsmärkte und der allgemeinen Marktbedingungen. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen (einschließlich Daten in Tabellen) in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Unzen Goldäquivalent zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Schätzungen realisiert werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen sich die meisten der Kontrolle von Osisko entziehen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risikofaktoren beinhalten, ohne Einschränkung, (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, Risiken in Zusammenhang mit: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Ramp-up (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede bei der Produktionsrate und dem Zeitplan der Produktion gegenüber den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede bei der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Eigentumsrechten, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Böschungsbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken; im Hinblick auf externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollschranken, (c) Wertschwankungen des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch Osisko Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik; (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen sowie Steuerpolitik; (e) Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in jenen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält oder über die diese gehalten werden; (f) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen; (g) die Reaktionen der jeweiligen Regierungen auf die Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Effektivität dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen von Ausbrüchen von Infektionskrankheiten auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die finanzielle Lage von Osisko; in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen oder die von Osisko verfolgt werden, oder (b) die Integration von erworbenen Vermögenswerten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben signifikanter Veränderungen bei den laufenden Einkünften und Vermögenswerten des Unternehmens im Zusammenhang mit der Bestimmung seines Status als Passive Foreign Investment Company ("PFIC"); das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und - in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält - (i) der laufende Betrieb der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) übereinstimmt, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber der zugrundeliegenden Grundstücke (einschließlich der Erwartungen für die Entwicklung der zugrundeliegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans für die Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR+ unter und auf EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Osisko Gold Royalties Ltd. Konsolidierte Bilanzen Zum 31. Dezember 2024 und 2023

(tabellarische Beträge in Tausend US Dollar)

31. Dezember, 31. Dezember, 1. Januar, 2024 2023 2023 $ $ $ (angepasst) (angepasst) Vermögenswerte Umlaufvermögen Bargeld 59,096 51,204 66,853 Kurzfristige Investitionen - 6,200 - Forderungsbeträge 3,106 4,750 8,640 Sonstige Aktiva 1,612 1,392 1,880 63,814 63,546 77,373 Langfristige Vermögenswerte Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 43,262 87,444 236,081 Sonstige Investitionen 74,043 70,335 54,268 Lizenzgebühren, Strom und sonstige Beteiligungen 1,113,855 1,174,298 1,017,582 Goodwill 77,284 84,081 82,102 Sonstige Aktiva 5,376 6,768 6,484 1,377,634 1,486,472 1,473,890 Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten und antizipative Passiva 5,331 6,205 5,041 Auszuschüttende Dividenden 8,433 8,409 7,472 Leasingverbindlichkeiten 852 849 680 14,616 15,463 13,193 Langfristige Verbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten 3,931 5,201 4,948 Langfristige Schulden 93,900 145,080 109,231 Latente Ertragssteuern 76,234 72,797 63,917 188,681 238,541 191,289 Eigenkapital Grundkapital 1,675,940 1,658,908 1,642,855 Beigetragener Überschuss 63,567 62,331 60,764 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (141,841) (84,816) (101,659) Defizit (408,713) (388,492) (319,359) 1,188,953 1,247,931 1,282,601 1,377,634 1,486,472 1,473,890

Osisko Gold Royalties Ltd. Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (Verlust) Für die drei Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2024 und 2023

(tabellarische Beträge in Tausend US-Dollar, außer Beträge je Aktie)

Drei Monate zum Jahresende 31. Dezember, Beendete Jahre 31. Dezember, 2024 2023 2024 2023 $ $ $ $ (angepasst (angepasst Umsatzerlöse 56,742 47, 191,157 183,228 Kosten des Umsatzes (2,181) (2,942) (6,738) (12,335) Erschöpfung (9,475) (9,570) (32,607) (41,801) Bruttogewinn 45, 35, 151,812 129,092 Sonstige betriebliche Aufwendungen Allgemeines und Verwaltung (4,209) (5,587) (18,298) (24,344) Geschäftsentwicklung (1,987) (1,505) (5,632) (4,574) Wertminderung von Lizenzgebühren - (17,768) (49,558) (35,711) Betriebliche Erträge 38,890 10, 78,324 64,463 Zinserträge 1, 1, 4, 5,061 Finanzierungskosten (1,466) (4,805) (7,966) (14,031) Fremdwährungs(verlust)gewinn (1,771) 3,777 (4,424 1, Anteil am (Verlust) Gewinn von assoziierten Unternehmen (9,491) (252) (30,025) 5,937 Sonstige Verluste, netto (11,322) (58,818) (9,920) (90,201) Gewinn (Verlust) vor Ertragssteuern 15,984 (48,547) 30,142 (27,637) Ertragsteueraufwand (8,879) (2,687) (13,875) (9,789) Nettogewinn (-verlust) 7,105 (51,234) 16,267 (37,426) Nettogewinn (-verlust) je Aktie Unverwässert und verwässert 0.04 (0.28) 0.09 (0.20)

Osisko Gold Royalties Ltd. Konsolidierte Kapitalflussrechnungen Für die drei Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2024 und 2023

(tabellarische Beträge in Tausend US Dollar)

Drei Monate zum Jahresende 31. Dezember, Beendete Jahre 31. Dezember, 2024 2023 2024 2023 $ $ $ $ (angepasst) (angepasst) Betriebliche Aktivitäten Nettogewinn (-verlust) 7, (51,234) 16, (37,426) Anpassungen für: Aktienbasierte Vergütung 1, 6, 7, Abschöpfung und Amortisation 9, 9, 33, 42, Wertminderung von Lizenzgebühren und Stream-Interests - 17, 49, 35, Veränderung der Wertberichtigung für erwartete Kreditausfälle und Abschreibung von sonstigen Kapitalanlagen und Zinsforderungen - (1,399) 27, Wertminderung von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 48, 48, Anteil am Verlust (Gewinn) von assoziierten Unternehmen 9, 30,025 (5,937) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten (340) 5, (343) 9, Nettoverlust (-gewinn) aus der Verwässerung von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 9, - 9,300 (3,580) Verlust aus der Veräußerung und der fiktiven Veräußerung von assoziierten Unternehmen - 5, 7,736 Fremdwährungsverlust (-gewinn) 1,776 (3,821) 4,428 (1,268) Latente Ertragssteueraufwendungen 7, 2, 11, 7, Andere 2,635 (629) 2,973 (133) Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals 48, 34, 161, 139, Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals 1, 2,516 (1,877) (1,512) Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 49, 37, 159, 138, Investierende Tätigkeiten Erwerb von kurzfristigen Kapitalanlagen (650) (1,386) (5,983) (6,200) Erwerb von Beteiligungen - - - (40,200) Erlöse aus der Veräußerung von Kapitalanlagen 94, 3, 98, Erwerb von Lizenzgebühren und Stream-Interests (62,927) (37,260) (73,449) (217,745) Andere (26) (2) (57) (34) Nettogeldfluss (verwendet für) aus Investitionstätigkeit (63,603) 55,686 (75,642) (166,126) Finanzielle Aktivitäten Erhöhung der langfristigen Schulden 35, 35, 35, 190, Rückzahlung von langfristigen Verbindlichkeiten - (124,806) (84,721) (155,787) Ausübung von Aktienoptionen und Ausgabe von Aktien im Rahmen des Aktienkaufplans 3, 1, 9, 9, Normales Emittentenangebot zum Kauf von Stammaktien - - (428) - Ausgeschüttete Dividenden (7,687) (7,792) (30,650) (29,655) Quellensteuern auf die Abrechnung von gesperrten und aufgeschobenen Aktieneinheiten - (379) (2,442) (3,592) Andere (207) (553) (1,185) (1,082) Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten (verwendet für) 30, (96,852) (74,868) 9, Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel vor Auswirkungen von Wechselkursveränderungen 16,603 (4,018 9, (18,319 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Kassenbestand (873) 2,892 (1,523) 2,670 Nettozunahme (-abnahme) von Barmitteln 15,730 (1,126) 7,892 (15,649) Zahlungsmittel - Beginn des Zeitraums 43, 52, 51, 66, Barmittel - Ende des Zeitraums 59, 51, 59, 51,

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

