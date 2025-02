Krones kommen deutlich von Rekord zurück

Gattone schrieb 22.02.24, 17:45

Denke auch dass krones neue Hochs macht... Aufm conf call wurde definitiv positive Stimmung gemacht



Auftrags Eingang bleibt stark



Rohstoffe bieten upside für h2



Effizienz Gewinne sollten sich in besseren Margen 2024 auswirken



Der jüngste Zukauf in der Schweiz füllt eine letzte Lücke, es gab schon eine Partnerschaft insofern weiß man was man kauft. Preis von 170 mio Euro (CEO hat sich verquatscht war nicht billig aber Synergien sind visibel da zb netstal alle Teile selber kauft (mit krones zukünftig gemeinsames sourcing) dazu gehen mehr und mehr Getränke hersteller dazu über ihre eigenen Plastik rohlinge herzustellen womit man zukünftig full Service offering hat. In 2024 guidance sind nur 150 Mio Umsatz von netstal drin zuletzt waren es um die 200.



Dividende zu früh um zu sagen aber eine Erhöhung wird kommen nach den 1,4€ letztes Jahr. 25-30% range könnte um die 2 € sein mMn



Krones Aktie: Kann man in Schwäche immer wieder einsammeln, 2024 wird deutlich besserer cash flow kommen, visibility bis Mitte 25 und Margen haben upside, denke schon auch 150+ ist drin dieses Jahr