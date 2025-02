Die CEOs von Treatment.com AI und Rocket Doctor diskutieren in einem Kamingespräch die kürzlich angekündigte Übernahme und die zukünftige Nutzung von KI im Gesundheitssektor

Vancouver, BC – 20. Februar 2025 – Treatment.com AI Inc. („Treatment AI“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an die Bekanntgabe des Abschlusses einer endgültigen Aktienkaufvereinbarung vom 12. Februar 2025 (die „endgültige Vereinbarung“) zur Übernahme von Rocket Doctor Inc. („Rocket Doctor“), deren Einzelheiten in der Pressemitteilung von Treatment vom 12. Februar 2025 https://www.treatment.com/press/ zu finden sind, zu einem Treffen der CEOs von Treatment.com AI und Rocket Doctor Inc. gekommen ist, bei welchem über die Übernahme und die damit verbundenen Möglichkeiten im Detail gesprochen wurde.

Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI und Dr. Bill Cherniak, CEO und Gründer von Rocket Doctor treffen sich mit Penny Queen. Sie erörtern ihre Ansichten darüber, wie die Technologien von Treatment und Rocket Doctor dazu beitragen können, das Gesundheitswesen zu verbessern und die derzeitigen Ineffizienzen und Herausforderungen zu bewältigen.

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI (künstliche Intelligenz) und bewährte klinische Verfahren einsetzt, um den Gesundheitssektor positiv zu verbessern und aktuelle Ineffizienzen und Herausforderungen zu bewältigen. Mit der Unterstützung von Hunderten von medizinischen Fachkräften weltweit hat Treatment.com AI eine umfassende, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt – die Global Library of Medicine (GLM). Mit mehr als 10.000 medizinischen Expertenbewertungen liefert die GLM geprüfte klinische Informationen und Unterstützung für alle medizinischen Fachkräfte und bietet empfohlene Tests (physische und Laboruntersuchungen), Bildgebung und Abrechnungscodes. Die GLM hilft medizinischen Fachkräften (Ärzten, Krankenschwestern oder Apothekern), ihren Verwaltungsaufwand zu reduzieren, schafft mehr Zeit für notwendige persönliche Patiententermine und ermöglicht eine größere Konsistenz bei der Qualität der Patientenbetreuung. Die GLM-Plattform von Treatment.com AI unterstützt Fachkräfte im Gesundheitswesen und ermöglicht die Einbeziehung benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Treatment finden Sie www.treatment.com oder per E-Mail: info@treatment.com