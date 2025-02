Münster (IRW-Press/20.02.2025) - + + + energenta AG meldet Verkauf ihrer 50%-Beteiligung an der energenta ersatzbrennstoffe GmbH sowie der damit im Zusammenhang stehenden Liegenschaft in Ochtrup + + +

Münster, 20. Februar 2025 - Die an der Münchener Börse notierte energenta AG mit Sitz in Münster und Tochter- sowie Gemeinschaftsunternehmen in Ochtrup, Gronau, Dortmund, Nürnberg sowie Targu Mures (Rumänien) gibt den Verkauf Ihrer 50%igen Beteiligung an der energenta ersatzbrennstoffe GmbH an einen strategischen Investor bekannt. Parallel wurde die dem Geschäftsbereich vornehmlich zugehörige Liegenschaft am Standort Ochtrup an den gleichen strategischen Investor veräußert.

Die durch den Verkauf erzielten signifikanten Mittelzuflüsse werden einerseits zur Tilgung von Finanzverbindlichkeiten genutzt, wodurch sich allein das Zinsergebnis im knapp 7-stelligen Bereich verbessern wird - mit entsprechenden positiven Auswirkungen auf die Profitabilitätskennzahlen.

Andererseits werden die freien Mittel zur Schärfung und Fokussierung des aktuellen Geschäftsmodels verwendet. Insbesondere der Bereich kompletter Rohstoffkreisläufe innerhalb des Geschäftsbereichs "Regranulate & Compounds" (hier wird u. a. Neuware bis zu 100 Prozent durch recycelte Produkte ersetzt) kann dadurch gestärkt werden.

Weiterhin ist geplant, schwerpunktmäßig die Unternehmen zu stärken und auszubauen, die mehrheitlich der energenta AG zuzurechnen sind.

Die Anfang des letzten Jahres getroffene Einigung über die Integration der Ensace GmbH Kunststoffverwertung ist im Rahmen des Trennungsprozesses von der Beteiligung energenta ersatzbrennstoffe GmbH auf Wunsch des Geschäftsführers der Ensace GmbH ebenfalls aufgelöst worden. Hintergrund ist, dass dieser eine weitere Tätigkeit am verkauften Standort in Ochtrup ohne weitere Beteiligungen der energenta AG aus persönlichen Gründen nicht mehr als zielführend betrachtet. Aufgrund der langjährigen und guten Zusammenarbeit ist diesem Wunsch seitens der energenta AG entsprochen worden; eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in neuer Konstellation wird aktuell geprüft.