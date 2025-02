Fleischzentrum "f-eins" in Wien Großmarkt Inzersdorf wechselt den Besitzer

Wien/Niederösterreich (ots) - Die MARYSA Beteiligungs GmbH gibt den Erwerb desgrößten Fleischzentrums in Wien-Inzersdorf bekannt.Die MARYSA Beteiligungs GmbH gibt den Erwerb des größten Fleischzentrums inWien-Inzersdorf bekannt. Mit dieser Transaktion erweitert MARYSA ihr Portfolioim Bereich Gewerbeimmobilien mit einem klaren Fokus auf langfristig genutzteBestandsimmobilien.Das Fleischzentrum f-eins ist aufgrund seiner Größe, Infrastruktur undtechnischen Ausstattung einzigartig in Österreich und wurde nach neuestenUmwelt-, Hygiene- und Sicherheitsstandards errichtet. DieGesamterrichtungskosten von f-eins beliefen sich auf insgesamt 21 Mio. Euro. Diehochmoderne Anlage mit einer Bruttogeschoßfläche von ca. 12.000 m² wurde alszentraler Umschlagplatz für die Fleischwirtschaft konzipiert und bietet optimaleBedingungen für Logistik, Verarbeitung und den Handel mit Fleisch- undFleischwaren. Die Immobilie umfasst hochspezialisierte Kühl- undLagereinrichtungen, Verladezonen sowie Büro- und Gewerbeflächen. Zukünftig solldie Nutzung weiter diversifiziert und der Fokus weniger auf dieFleischverarbeitung gelegt werden, um neue, nachhaltige Geschäftsfelder zuermöglichen.Die MARYSA Beteiligungs GmbH hat bereits zuvor umfangreiche Immobilienpakete imGewerbebereich erfolgreich erworben und weiterentwickelt. "Mit dem Ankauf derFleischhalle "f-eins" setzen wir unsere Strategie fort, in werthaltige undlangfristig genutzte Gewerbeimmobilien zu investieren", erklärt Dr. AbdullahUenal, MSc, MiM, Geschäftsführer der MARYSA Beteiligungs GmbH. "DasFleischzentrum in Inzersdorf bietet großes Potenzial für eine vielseitige undnachhaltige Nutzung und passt hervorragend in unser langfristig ausgerichtetesPortfolio."Verkäufer der Immobilie ist eine europäische Versicherungsgesellschaft. Signingund Closing der Transaktion erstreckten sich fast über ein Jahr, bevor derVerkauf Ende Jänner 2025 finalisiert wurde.Die Transaktion ist ein Asset Deal nach österreichischem Recht.Pressekontakt:MARYSA Beteiligungs GmbHTelefon: +431 533 24 46E-Mail: mailto:office@marysa.atWebsite: https://www.marysa.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178687/5974883OTS: MARYSA Beteiligungs GmbH