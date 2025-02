AKTIE IM FOKUS Schneider Electric ziehen an - Zahlen und Ausblick überzeugen Erfreuliche Geschäftszahlen haben am Donnerstag die Erholung der Aktien von Schneider Electric beschleunigt. Die Papiere des französischen Technologiekonzerns waren in der Spitze um 8,3 Prozent auf knapp 268 Euro in die Höhe geschnellt und haben …