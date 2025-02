PNE überrascht mit Gewinnentwicklung - Aktienkurs steigt weiter

fundamental_a schrieb 27.11.24, 14:32

Ein paar Punkte zu PNE.

Einige Windparks, die auf Siemens Gamesa geplant waren, konnten mittlerweile umgeplant werden.

Die Windparks Schenklengsfeld und auch Papenrode sind, bzw. werden mit Siemens Gamesa Anlagen bestückt. Anscheinend läuft es so langsam wieder an mit Siemens Gamesa. Nichtsdestotrotz wurden bzw. werden noch Windparks, die auf Siemens Gamesa geplant waren, bei Abo Energy und auch Energiekontor umgeplant.

Mit dem Sallachy Verkauf hat man sich komplett aus UK zurückgezogen. Ob man nochmal ein Engagement in UK aufnimmt, wollte man nicht ausschließen, aber aktuell ist das Thema UK beendet. Demzufolge darf man von dem Verkaufserlös von Sallachy nicht allzu viel erwarten, zumal das Projekt noch nicht allzu weit entwickelt wurde.

Ich tippe mal in einer Größenordnung von 100.000 € - 150.000 € pro MW. Also irgendwas zwischen 4 - 6 Mio. €.

Ganz anders strahlt das Gesicht der Verantwortlichen, wenn das Thema Papenrode angesprochen wird. Natürlich werden keine Zahlen genannt, ebenso bleibt der Vorstand von PNE verschlossen, wenn ich Sie auf das weitere Projekt, dass in diesem Jahr noch verkauft werden soll, anspreche. Es handelt sich wohl um ein deutsches Projekt. Zurück zu Papenrode. Wenn ich die Stimmungen mal in Zahlen umsetzen darf, würde ich tippen, dass PNE eine Marge von 450.000 € - 550.000 € erzielen wird. IBN ist ja erst in 2025. Ob es noch ein Schnaps mehr wird, möchte ich nicht ausschliessen, aber mit einer Größenordnung von ca. 30 Mio. € für Papenrode kann man wohl rechnen.

Von neutraler Seite wurde mir die Größenordnung als realistisch, je nach Windstandort, bestätigt. Selbst in der jetzigen Zeit, wo anscheinend jeder meint, die Projektierer müssen ihre Projekte verschenken.

Schaut man in die Wind Pipeline, so dünnen sich die Länder merklich aus. Nach USA, fällt nun UK und auch Panama raus. Dann verbleiben noch aktuell 8 Länder, wo mindestens in Phase 1-2 noch etwas vorhanden ist. Deutschland, Frankreich und Polen wird von PNE als die lukrativsten Märkte angesehen. Man würde nach allgemeinem Sprachgebrauch jetzt von Kernländern sprechen. In Polen dürfte sich in der Liste noch mehr bewegen, da man ja in Zukunft ein Leuchtturm Projekt von 2 GW (Wind und Solar) realisieren möchte. Vorher wird man aber erst noch die Machbarkeitsstudie abwarten.

Siehe auch hier:

https://www.pnegroup.com/newsroom/einzelansicht/pne-ag-von-eu-kommission-fuer-foerderung-eines-projekts-zur-produktion-von-wasserstoff-ausgewaehlt/

Auch bei diesem Thema konnte man eine positive Reaktion in den Gesichtern von PNE ausmachen. Ich denke, dass man hier große Hoffungen hat.

Auf die Probleme im Bereich Solar angesprochen, kamen so Antworten, dass die Solar Pipeline erst im Aufbau, bzw, im Frühstadium ist. Sprich man hat aktuell sowieso kein Projekt in der Realisierung. Hier hofft man wohl, dass in 2-3 Jahren, die Solarwelt, mit Hilfe von Speichersystemen, eine andere ist.

Auf das neue Strommarktdesign mit der Option 4 der Bundesregierung angesprochen, gab es die Aussage, egal was kommt, besser wird es nicht. Dementsprechend versucht man so viele Projekte noch durch das alte EEG durchzubekommen. Von einer neuen CDU geführten Regierung erwartet man jetzt keine größere Änderung der Rahmenbedingungen. Dies sieht man eher gelassen, würde ich mal so interpretieren.

Zu dem Leerverkäufer Helikon Investments Limited hatte man sich nicht geäußert.

Helikon hat nach den Q3 Zahlen die Leerverkäufe wieder aufgenommen und hat mittlerweile 2,82% an PNE Leerverkauft.

https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/nlp_history?8



Ebenso wie zu Helikon, wollte man zu den Anteilseignern aus der Finanzbranche nichts sagen.

Das PNE das Projektverkaufsgeschäft in Deutschland wieder aufgenommen hat, mag man unterschiedlich betrachten. In jedem Fall können Sie damit ihre finanzielle Situation verbessern. Bleibt die Frage, wieviel gute Projekte PNE zügig rausgeben kann.

Ob es im nächsten Jahr eine Kapitalerhöhung geben wird, ist schließlich weiterhin ungewiss, es sei denn die Herren aus dem Heuschrecken Lager sind sich mal einig.

Von der Bewertung her ist PNE deutlich höher bewertet als Abo Energy oder die ähnlich aufgestellte (Projektgeschäft und Eigenbestand) Energiekontor.

Wie hoch die Übernahme Prämie effektiv sein wird, wird man in diesem Jahr wohl nicht mehr erfahren.

LG fundamental_a